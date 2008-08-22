Треть украинцев выступает за выведение ЧФ России из Крыма в 2017 г.

В Украине увеличилось количество граждан, выступающих за выведение Черноморского флота РФ из Крыма в 2017 году.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН данные всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В частности, сравнивая с результатами опроса, проведенного в начале этого лета, доля тех, кто выступает за выведение Черноморского флота с территории Украины в 2017 году, увеличилась с 22% до 29%. Еще 17% респондентов сказали, что Украина должна настаивать на выведении ЧФ со своей территории в ближайшее время. 27% опрошенных не определились с ответом на заданный вопрос. Кроме того, часть тех, кто считал, что Украина должна продлить пребывание Черноморского флота России на территории Украины после 2017 года, уменьшилась с 33 до 27%.

С тем, что Украина должна настаивать на выведении Черноморского флота России из Крыма с 2017 года, согласились 35% сторонников Блока Юлии Тимошенко, 32% - блока «Наша Украина - Народная самооборона», 29% - Партии регионов, 27% - Блока Литвина, и 23% - КПУ.

Опрос был проведен 14-19 августа. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при эффекте дизайна 1.5) не превышает 3,5% для показателей, близких к 50%, 3,0% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%.