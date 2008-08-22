Луценко побаивается за моральную чистоту коллег

У милиции достаточно доказательство для того, чтобы суд признал мэра Алушты Владимира ЩЕРБИНУ и его заместителя Вадима ПОПОВА виновными во взяточничестве. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО вчера в Симферополе.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, "у милиции есть огромное количество доказательств взяточничества господина ЩЕРБИНЫ, в том числи при понятых… Я сомневаюсь, что кто-либо сможет после этого не признать виновными деятелей и взяточников из Алуштинского горсовета".

Ю.ЛУЦЕНКО также выразил надежду, что осенью состоится суд над В.ЩЕРБИНОЙ и его заместителем.

Говоря о решении Генеральной прокуратуры Украины не подавать апелляцию на постановление Печерского районного суда Киева об освобождении из-под стражи мэра Алушты и его заместителя, министр отметил, что все это "очень смахивает на политические маневры".

"То, что суд отпустил его из-под ареста до суда, с моей точки зрения, неправильно. Особенно меня удивляет то, что Генеральная прокуратура сначала подала апелляцию, а потом, по звонку из высшего руководства Генпрокуратуры, ее отозвала… А если вспомнить о слухах, которые ходят в Крыму, о миллионной сумме, выделенной политическим покровителем господина ЩЕРБИНЫ на его освобождение, то я очень побаиваюсь за моральную чистоту наших коллег", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Вместе с тем, министр выразил надежду, что суд "под давлением неопровержимых доказательств осенью определит уголовную ответственность высокопоставленных взяточников Крымского полуострова".

Как сообщал УНИАН, 13 июня мэр Алушты В.ЩЕРБИНА и его заместитель В.ПОПОВ были задержаны в Алуште во время совместной операции сотрудников Генеральной прокуратуры и МВД.

По данным правоохранителей, должностных лиц обвиняют в совершении должностных преступлений - получении взяток.

16 июня Печерский райсуд Киева избрал Алуштинскому мэру и его заместителю меру пресечения – содержание под стражей.

14 августа тот же Печерский райсуд принял решение освободить их под подписку о невыезде.