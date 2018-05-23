Пойдет ли Россия на откровенные провокации в Крыму?

Территориальные посягательства России относительно Украины уже перестали висеть в воздухе как невостребованные и фантастические темы. После событий в Грузии возможные сценарии поведения России и аналогии с Крымом проговариваются едва ли не всеми украинскими экспертами-международниками. Мы задали вопрос экспертам: если бы Россия активизировала провокационные действия относительно Крыма, то как бы это происходило?

Сергей Джердж, председатель Гражданской лиги УКРАИНА–НАТО: РАССЧИТЫВАЮ НА ТРЕЗВЫЕ ГОЛОВЫ В РОССИИ Россия знает много способов прибирать к рукам чужие территории. Я думаю, она может воспользоваться историческим опытом Германии, которая, мотивируя это защитой своих граждан, ввела в Чехию танки, из расчета – один танк на одного человека – “подзащитного”.

Но я рассчитываю на трезвые головы в России. Они помнят, как на небольшой территории Чечни оказывалось сопротивление, изнурительное для России, как конфликт в Грузии повлек огромный международный резонанс, поэтому надеюсь они не пойдут на силовой конфликт в отношении Украины. Думаю, они будут искать другие способы влияния на Крым.

Вадим Гречанинов, президент Атлантического совета: САМОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО – ПЯТАЯ КОЛОННА ВО ВЛАСТИ

В Крыму Россия будет вести не настоящую, а информационную войну.

Заметьте, мы постоянно “висим” в информационных потоках других государств, прежде всего России. Послушайте, что они говорят о Кавказе, сравните с реальным состоянием дел на Кавказе, и вы легко спрогнозируете, что они будут говорить об Украине.

Думаю, Россия будет принимать социально-экономические меры ради сохранения своего влияния. Но самое эффективное средство – это пятая колонна, создание мощного пророссийского лобби среди власти, партийных лидеров, в том числе в регионах.

Виктор Небоженко, политолог: РОССИЙСКИЕ И ГРУЗИНСКИЕ ЯСТРЕБЫ МОГУТ ПЕРЕНЕСТИСЬ В СЕВАСТОПОЛЬСКУЮ БУХТУ После вторжения России на территорию Грузии и после того, как Черноморский флот отошел и обстрелял территорию грузинского побережья, у нас возникли новые угрозы. Теперь грузинские ястребы могут по всем законам политического терроризма оказаться в Севастопольской бухте и нанести вред украинской территории и украинским гражданам.

В 1957 году в Черноморском флоте сорвался один из кораблей, и никто не знал, кто это сделал. Для Советского Союза это было довольно унизительно, а Запад хихикал. Где гарантия, что это не перенесется на Севастопольскую бухту?

Более того, ту же ситуацию могут спровоцировать и российские ястребы, организовав провокацию в Севастопольской бухте с каким-то не самым плохим кораблем Российской Федерации, чтобы получить новый повод и добраться не до Гори, а уже в Тбилиси.

Вадим Карасев, политолог: ГИПОТЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ РОССИИ – ПОДДЕРЖКА ПРОРОССИЙСКИХ АНКЛАВОВ И МАНЕВРЫ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА России, чтобы развернуть такие действия, как она делала в Южной Осетии, нужные предпосылки. Например, несколько этнически однородных общин, которые формируют свои органы власти, заявляют о своих сепаратистских устремлениях и объявляют о своей государственности. Тогда возникает конфликт между Центром и данной территорией. Центр страны вмешивается, и здесь появляется третья сторона, которая выступает на стороне “этнически однородного региона”, чтобы гарантировать права “российского нацменьшинства”.

Такая ситуация, как в Грузии, могла бы возникнуть у нас, если бы здесь были непризнанные образования, сепаратистские движения и меньшинства, готовые востребовать помощь России как государства. И чтобы такая ситуация не стала в Крыму реальной, этому вопросу следует уделять очень серьезное внимание. Необходима новая региональная политика и влияние Киева на процессы.

Здесь очень важно не допустить ошибок, вроде превращения Крым из Автономной республики в автономную область... Россия на этом могла бы сыграть, потому что степень возмущения крымчан была бы сильной.

Главное, не следует делать глупости.

Гипотетические действия России в случае конфликта – поддержка вот таких анклавов и маневры Черноморского флота. Он – рядом, даже через Рокский тоннель не нужно переходить. Потому ситуация, когда ЧФ находится в Крыму, плюс ряд полигонов и наличие этнически однородных пророссийских “республик” могла бы создать крайне плохие для нас условия и помочь России аннексировать Крым.

Потому проблему ЧФ в Крыму следует решать, как и проблему сепаратистских движений в Крыму. Вообще необходима отдельная крымская политика. Теперь это абсолютно очевидно. Там раньше достигался баланс: были пророссийские настроения, был Меджлис и связь Крыма с Центром. Теперь под воздействием обстоятельств в Черноморско-Каспийском регионе этот баланс может быть нарушен, потому следует искать новые балансы.

А сначала добиться от России четкого согласия на подготовку к выведению Черноморского флота и на новый регламент пребывания ЧФ в Крыму. Потому что ныне действующий регламент, как показали последние события в Грузии, - недостаточный.

Александр Палий, эксперт Института внешней политики Дипакадемии: ПРОВОКАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ РОССИИ НАБЛЮДАЮТСЯ В УКРАИНЕ ПОСТОЯННО

Провокационные действия России наблюдаются в Украине постоянно: отстраиваются памятники деятелям, которые разрушали Украинское государство, оскверняются украинские памятники на Говерле, осуществляется надругательство на кладбищах в Крыму, чтобы обвинить в насилии крымских татар. Это все искусственно создается, чтобы увеличить напряжение, а затем пустить искру, все поджечь и создать условия для отторжения Крыма.

Мы должны максимально повысить активность переговоров относительно ПДЧ, мы обязаны заинтересовать и Германию, и Францию да и другие страны в нашем присоединении к ПДЧ. Показать, что ПДЧ нужен Украине.

Опрашивала Маша Мищенко