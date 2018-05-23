Взгляд из Тбилиси: Каковы перспективы получения ПДЧ в декабре

Взгляд из Тбилиси: Каковы перспективы получения ПДЧ в декабре

12:39, 21 августа 2008
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Мы предупреждали Европу о России… Различия во мнениях в НАТО, проявившиеся в Бухаресте, еще больше углубятся… Вопрос может решиться в декабре или не решаться очень долго…

Гиви Таргамадзе, председатель Комитета по вопросам безопасности и обороны:

МЫ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ ЕВРОПУ, ЧТО ПЕРЕНЕСЕНИЕ ВОПРОСА ПДЧ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ

Гиви ТаргамадзеНаши шансы интегрироваться в НАТО возросли, в том числе возросла вероятность получить ПДЧ в декабре этого года, хотя гарантий пока нет. Грузии не надо останавливаться в этом вопросе, надо продолжать доказывать Европе, что последние события в Южной Осетии произошли потому, что Грузии и Украине не дали ПДЧ. Мы предупреждали европейское сообщество, что перенесение вопроса ПДЧ может привести к агрессии со стороны России. К сожалению, тогда дело до этого не дошло, и дело дошло до оккупации Грузии. Сейчас, постфактум, думаю, нам больше поверят. Мы будем работать, чтобы к декабрю получить гарантии присоединения к ПДЧ.

Конечно, все опасения, которые в Бухаресте не позволили нам получить ПДЧ остались, – конфликты, зависимость Европы от российского газа, но сейчас уже точно видно, что если ничего НАТО не предпримет, Россия пойдет дальше. Это коснется и Украины, и Восточной Европы. Уверен, после событий в Грузии страны НАТО будут придерживаться позиции, что Украину и нашу страну следует рассматривать в пакете. Ведь опасения по Грузии и Украине практически одинаковы.

Лаша Жвания, председатель комитета по внешним связям Парламента Грузии:

МЫ БУДЕМ НАСТАИВАТЬ НА НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОМ ВСТУПЛЕНИИ В НАТО

Лаша ЖВАНИЯСевероатлантический альянс мог сыграть свою роль – проголосовать за ПДЧ для Грузии и Украины в Бухаресте, тогда бы не произошло того, что сейчас происходит на территории Грузии. Этого не было сделано, что дало зеленный свет российским агрессорам на территории Грузии.

Сейчас НАТО может исправить ситуацию и дать Украине и Грузии ПДЧ как можно скорее, а в дальнейшем решить вопрос членства наших стран в НАТО. В противном случае, особенно для Грузии, настанет очень тяжкий период.

Если альянс решить вопрос членства для Грузии и Украины, то это будет лучше для Европы, для всего мира.

В практике последней волны расширения НАТО не было такого, что страна, минуя ПДЧ, вступает в альянс, но и не было практики, когда одно государство оккупирует другое государство. Мир меняется и меняется молниеносно. Мы будем настаивать на незамедлительном присоединении к коллективной системе безопасности.

Александр Рондели, президент Грузинского фонда стратегических и международных исследований:

РАЗЛИЧИЯ ВО МНЕНИЯХ СРЕДИ СТРАН НАТО, ПРОЯВИВШИЕСЯ В БУХАРЕСТЕ, ЕЩЕ БОЛЬШЕ УГЛУБЯТСЯ

Александр РонделиСобытия в Грузии откроют глаза многим, но в тоже время давление России на те, страны, которые были против ПДЧ для Украины и Грузии, сильно возросло. Недаром бывший канцлер Германии Шредер (работающий сейчас на Газпром) заявил, что Грузию как «виновницу войны» нельзя принимать в НАТО. Очевидно, сейчас идет большая дипломатическая война, потому что, если наши страны присоединяться к ПДЧ, – это будет означать поражение России.

Сейчас трудно что-то сказать, но я думаю, что различие во мнениях среди стран НАТО, которые были в Бухаресте, еще больше углубятся. Однако позиция США на этот раз будет более сильная, чем в Бухаресте. Сейчас еще рано говорить, будет ли ПДЧ для Украины и Грузии в декабре – дипломатическая борьба еще впереди.

Главное, убрать этих бандитов (российские войска) с территории Грузии, которые могут покидать оккупированные земли неопределенное время. Сейчас Россия будет предлагать такой сценарий: НАТО не дает ПДЧ Грузии, тогда мы выведем свои войска с ее территории.

В тоже время, если Грузия «пропадет», – Европе наплевать, а вот проблемы в Украине намного более опасны для них, ведь она совсем рядом.

Темур Якобашвили, государственный министр Грузии по вопросам реинтеграции:

У РУССКИХ ЭТО БЫЛА ПОСЛЕДНЯЯ ПРОВОКАЦИЯ

Темур ЯКОБАШВИЛИСегодняшние события в Грузии ускорят членство наших стран в НАТО. Это подтвердила и канцлер германии Меркель. По-моему, уже все страны, которые сомневались, как надо бороться с российской агрессией, поняли, что это надо делать вместе. НАТО – означает вместе.

Сложно сказать будет ли ПДЧ в декабре для Украины и Грузии. Ясно одно: решение о вступлении наших стран в НАТО уже принято – это лишь вопрос времени.

Русские, сопротивляясь естественному стремлению Грузии, пошли на последнюю провокацию, когда завоевали нашу страну военным путем.

Ираклий Сесиашвили, директор ассоциации «Право и Свобода», эксперт по политике мира и безопасности:

СЕГОДНЯ НАТО САМО ЗАИНТЕРЕСОВАНО, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УКРАИНУ И ГРУЗИЮ

Ираклий СесиашвилиДумаю, наши шансы интегрироваться в альянс возросли. Запад не верил, что Россия пойдет на войну. Сейчас они поняли, что РФ не только богатая в сырьевом отношении и большая страна, но и то, что с ее стороны может исходить опасность.

НАТО будет больше думать о безопасности и стабильности в регионе, чтобы не повторились августовские события в Грузии. Я думаю, что если Запад хочет создать для себя буфер безопасности, то нужно решить как можно скорее формальные вопросы присоединения Грузии и Украины к НАТО.

Когда Турция стала членом НАТО, она также не соответствовала всем требованиям альянса. Тогда НАТО противостоял странам Варшавского договора. К сожалению, сейчас история повторяется: РФ возвращается к советской идеологии. Сегодня альянс сам заинтересован принять Украину и Грузию.

Я хотел бы обратится к русским, которые живут в Украине: Россия, строя свою политику по отношению к другим странам, не принимает во внимания этническую составляющую, речь идет только об имперских амбициях.

Если бы наши страны получили ПДЧ в апреле, то агрессии против Грузии не было бы. Россия стремилась показать свои зубы до того, как мы вступим в альянс, ведь после этого такая агрессия называлась бы Третьей мировой войной.

Сейчас, полагаю, реально вступление Украины и Грузии в альянс, минуя ПДЧ.

Мамука Арешидзе, эксперт по вопросам Кавказа:

ВОПРОС МОЖЕТ РЕШИТЬСЯ В ДЕКАБРЕ ИЛИ НЕ РЕШАТЬСЯ ОЧЕНЬ ДОЛГО

Мамука АРЕШИДЗЕУ меня такое впечатление, что за спиной руководства Грузии происходит определенный торг между большими странами. Исходя из этого, решается судьба нашего государства. Поэтому вопрос ПДЧ для Украины и Грузии может решиться сразу в декабре, решаться очень долго или не решиться вообще.

Сейчас видно, что Россия не собирается выводить свои войска с территории Грузии – они ушли с центральной дороги и оккупируют грузинские села. Что бы ни говорили дипломаты – думаю, русские еще очень долго не уйдут. Торг идет вовсю, и фактически Грузия и Украина стали объектами, а не субъектами международных отношений.

Заявления украинского руководства относительно Черноморского флота и последние шаги Польши (согласие на размещение ПРО) настраивают очень агрессивно Россию. Сейчас Москва не может изменить свою тактику поведения – сказать «извините, мы были не правы» они не могут. Поэтому я жду дальнейшей эскалации ситуации в регионе и обострения отношений РФ со странами, которые заставляют ее идти на компромисс. Россию – это «раздражает».

Россия напала бы на Грузию в любом случае – это факт, но Грузия не должна была давать повода для этого. Вот в этом главная ошибка грузинского руководства. Планы агрессии России я прогнозировал еще в начале июля. Правда, ошибся на 6 дней – говорил грузинскому руководству, что это произойдет 14 августа, а не 8-го. Но грузинское руководство не прислушались.

После всего, что произошло в Грузии, Украина должна быть на чеку, чтобы не втянуться в конфликт вокруг Крыма.

Опрашивал Руслан Луковский, Тбилиси 

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