Взгляд из Тбилиси: Каковы перспективы получения ПДЧ в декабре

Гиви Таргамадзе, председатель Комитета по вопросам безопасности и обороны: МЫ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ ЕВРОПУ, ЧТО ПЕРЕНЕСЕНИЕ ВОПРОСА ПДЧ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ

Наши шансы интегрироваться в НАТО возросли, в том числе возросла вероятность получить ПДЧ в декабре этого года, хотя гарантий пока нет. Грузии не надо останавливаться в этом вопросе, надо продолжать доказывать Европе, что последние события в Южной Осетии произошли потому, что Грузии и Украине не дали ПДЧ. Мы предупреждали европейское сообщество, что перенесение вопроса ПДЧ может привести к агрессии со стороны России. К сожалению, тогда дело до этого не дошло, и дело дошло до оккупации Грузии. Сейчас, постфактум, думаю, нам больше поверят. Мы будем работать, чтобы к декабрю получить гарантии присоединения к ПДЧ.

Конечно, все опасения, которые в Бухаресте не позволили нам получить ПДЧ остались, – конфликты, зависимость Европы от российского газа, но сейчас уже точно видно, что если ничего НАТО не предпримет, Россия пойдет дальше. Это коснется и Украины, и Восточной Европы. Уверен, после событий в Грузии страны НАТО будут придерживаться позиции, что Украину и нашу страну следует рассматривать в пакете. Ведь опасения по Грузии и Украине практически одинаковы.

Лаша Жвания, председатель комитета по внешним связям Парламента Грузии:

МЫ БУДЕМ НАСТАИВАТЬ НА НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОМ ВСТУПЛЕНИИ В НАТО

Североатлантический альянс мог сыграть свою роль – проголосовать за ПДЧ для Грузии и Украины в Бухаресте, тогда бы не произошло того, что сейчас происходит на территории Грузии. Этого не было сделано, что дало зеленный свет российским агрессорам на территории Грузии.

Сейчас НАТО может исправить ситуацию и дать Украине и Грузии ПДЧ как можно скорее, а в дальнейшем решить вопрос членства наших стран в НАТО. В противном случае, особенно для Грузии, настанет очень тяжкий период.

Если альянс решить вопрос членства для Грузии и Украины, то это будет лучше для Европы, для всего мира.

В практике последней волны расширения НАТО не было такого, что страна, минуя ПДЧ, вступает в альянс, но и не было практики, когда одно государство оккупирует другое государство. Мир меняется и меняется молниеносно. Мы будем настаивать на незамедлительном присоединении к коллективной системе безопасности.

Александр Рондели, президент Грузинского фонда стратегических и международных исследований:

РАЗЛИЧИЯ ВО МНЕНИЯХ СРЕДИ СТРАН НАТО, ПРОЯВИВШИЕСЯ В БУХАРЕСТЕ, ЕЩЕ БОЛЬШЕ УГЛУБЯТСЯ

События в Грузии откроют глаза многим, но в тоже время давление России на те, страны, которые были против ПДЧ для Украины и Грузии, сильно возросло. Недаром бывший канцлер Германии Шредер (работающий сейчас на Газпром) заявил, что Грузию как «виновницу войны» нельзя принимать в НАТО. Очевидно, сейчас идет большая дипломатическая война, потому что, если наши страны присоединяться к ПДЧ, – это будет означать поражение России.

Сейчас трудно что-то сказать, но я думаю, что различие во мнениях среди стран НАТО, которые были в Бухаресте, еще больше углубятся. Однако позиция США на этот раз будет более сильная, чем в Бухаресте. Сейчас еще рано говорить, будет ли ПДЧ для Украины и Грузии в декабре – дипломатическая борьба еще впереди.

Главное, убрать этих бандитов (российские войска) с территории Грузии, которые могут покидать оккупированные земли неопределенное время. Сейчас Россия будет предлагать такой сценарий: НАТО не дает ПДЧ Грузии, тогда мы выведем свои войска с ее территории.

В тоже время, если Грузия «пропадет», – Европе наплевать, а вот проблемы в Украине намного более опасны для них, ведь она совсем рядом.

Темур Якобашвили, государственный министр Грузии по вопросам реинтеграции:

У РУССКИХ ЭТО БЫЛА ПОСЛЕДНЯЯ ПРОВОКАЦИЯ

Сегодняшние события в Грузии ускорят членство наших стран в НАТО. Это подтвердила и канцлер германии Меркель. По-моему, уже все страны, которые сомневались, как надо бороться с российской агрессией, поняли, что это надо делать вместе. НАТО – означает вместе.

Сложно сказать будет ли ПДЧ в декабре для Украины и Грузии. Ясно одно: решение о вступлении наших стран в НАТО уже принято – это лишь вопрос времени.

Русские, сопротивляясь естественному стремлению Грузии, пошли на последнюю провокацию, когда завоевали нашу страну военным путем.

Ираклий Сесиашвили, директор ассоциации «Право и Свобода», эксперт по политике мира и безопасности: СЕГОДНЯ НАТО САМО ЗАИНТЕРЕСОВАНО, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УКРАИНУ И ГРУЗИЮ

Думаю, наши шансы интегрироваться в альянс возросли. Запад не верил, что Россия пойдет на войну. Сейчас они поняли, что РФ не только богатая в сырьевом отношении и большая страна, но и то, что с ее стороны может исходить опасность.

НАТО будет больше думать о безопасности и стабильности в регионе, чтобы не повторились августовские события в Грузии. Я думаю, что если Запад хочет создать для себя буфер безопасности, то нужно решить как можно скорее формальные вопросы присоединения Грузии и Украины к НАТО.

Когда Турция стала членом НАТО, она также не соответствовала всем требованиям альянса. Тогда НАТО противостоял странам Варшавского договора. К сожалению, сейчас история повторяется: РФ возвращается к советской идеологии. Сегодня альянс сам заинтересован принять Украину и Грузию.

Я хотел бы обратится к русским, которые живут в Украине: Россия, строя свою политику по отношению к другим странам, не принимает во внимания этническую составляющую, речь идет только об имперских амбициях.

Если бы наши страны получили ПДЧ в апреле, то агрессии против Грузии не было бы. Россия стремилась показать свои зубы до того, как мы вступим в альянс, ведь после этого такая агрессия называлась бы Третьей мировой войной.

Сейчас, полагаю, реально вступление Украины и Грузии в альянс, минуя ПДЧ.

Мамука Арешидзе, эксперт по вопросам Кавказа: ВОПРОС МОЖЕТ РЕШИТЬСЯ В ДЕКАБРЕ ИЛИ НЕ РЕШАТЬСЯ ОЧЕНЬ ДОЛГО

У меня такое впечатление, что за спиной руководства Грузии происходит определенный торг между большими странами. Исходя из этого, решается судьба нашего государства. Поэтому вопрос ПДЧ для Украины и Грузии может решиться сразу в декабре, решаться очень долго или не решиться вообще.

Сейчас видно, что Россия не собирается выводить свои войска с территории Грузии – они ушли с центральной дороги и оккупируют грузинские села. Что бы ни говорили дипломаты – думаю, русские еще очень долго не уйдут. Торг идет вовсю, и фактически Грузия и Украина стали объектами, а не субъектами международных отношений.

Заявления украинского руководства относительно Черноморского флота и последние шаги Польши (согласие на размещение ПРО) настраивают очень агрессивно Россию. Сейчас Москва не может изменить свою тактику поведения – сказать «извините, мы были не правы» они не могут. Поэтому я жду дальнейшей эскалации ситуации в регионе и обострения отношений РФ со странами, которые заставляют ее идти на компромисс. Россию – это «раздражает».

Россия напала бы на Грузию в любом случае – это факт, но Грузия не должна была давать повода для этого. Вот в этом главная ошибка грузинского руководства. Планы агрессии России я прогнозировал еще в начале июля. Правда, ошибся на 6 дней – говорил грузинскому руководству, что это произойдет 14 августа, а не 8-го. Но грузинское руководство не прислушались.

После всего, что произошло в Грузии, Украина должна быть на чеку, чтобы не втянуться в конфликт вокруг Крыма.

Опрашивал Руслан Луковский, Тбилиси