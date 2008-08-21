У Ющенко увидели, что Россия готовится к реваншу в Украине

В Секретариате Президента заявляют, что Россия пытается активизировать в Украине деятельность антиукраинских сил.

Об этом говорится в комментарии заместителя главы Секретариата Президента Украины Андрея КИСЛИНСКОГО, обнародованном пресс-службой Президента Украины.

Он заметил, что в Украине при активном участии российских политических кругов происходят попытки возродить масштаб вмешательства в предвыборные кампании, невиданный с 2004 года.

«Сегодня в Украине российскими политическими кругами создается организационная база для реванша политических сил и идей, которые проиграли четыре года тому назад. Подобное происходило в 2004 году, когда в Киеве действовал так называемый «Руссский клуб», который выступал источником антиукраинских заявлений и был организационным центром многих провокаций против кандидата в Президенты Виктора ЮЩЕНКО.

На 4-6 сентября этого года намечено мероприятие, которое должно стать своеобразным дефиле антиукраинских деятелей и позиций.

Конференцию «Украина-Россия: проблемные страницы общей истории» организует эдакий «Гуманитарный украино-российский совет», газеты «2000» и «Известия» - на средства Государственной программы РФ помощи соотечественникам за рубежом. Не является тайной прямая связь этой программы со Службой внешней разведки РФ», - заявил А.КИСЛИНСКИЙ.

В соответствии с рабочими документами конференции, на ней предусмотрено обсуждение тем, сама формулировка которых для украинского общества является провокативной: оценка «голода в СССР», «пересмотр итогов Второй Мировой войны», «проблемные вопросы... преподавания совместной украинско-российской истории в учебных заведениях».

К участию в конференции приглашены одиозные лица с российской и украинской стороны, в частности те, кому запрещался въезд в Украину из-за их антиукраинской деятельности (Константин ЗАТУЛИН, Виктор ВОДОЛАЦКИЙ и другие).

«Таким образом, сегодня воспроизводится модель поддержки силам, которые работают на интересы Российской Федерации. В ближайшее время станет понятно, расширится ли круг таких традиционных апологетов интересов Москвы, как КПУ и ПСПУ, за счет Блока Юлии Тимошенко», - заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины.

По его словам, если первые две силы традиционно выступают на уровне заявлений и немногочисленных митингов, то у БЮТ и его руководства есть возможность предоставлять услуги российским интересам на более серьезном уровне - уровне правительственных решений.

«Речь идет и о препятствовании плановому (аверсному) использованию трубопровода «Одесса-Броды», и вытеснение из украинского рынка нероссийских субъектов, в частности в сфере добычи энергоносителей, и организации приватизации в интересах российского бизнеса», - отметил А.КИСЛИНСКИЙ.

Он заметил, что не стоит оставлять вне поля зрения и то, в каких внешних условиях происходит эта конференция. Россия в связи с событиями в Грузии фактически противопоставила себя мировому содружеству, а официальные заявления, которые раздаются из Москвы, свидетельствуют, что курс Кремля на международную изоляцию России будет продолжаться.

По словам заместителя главы Секретариата Президента, понятно, что при таких условиях российскому руководству нужна любая поддержка извне. Этого будут хотеть и организаторы, и участники конференции. Очевидно также, что следует ожидать попыток активизировать такого рода деятельность в Украине.

В этой связи А.КИСЛИНСКИЙ отметил, что мы всегда выступали за развитие дружеских отношений с Российской Федерацией и российским народом. Более того, Украина никогда не избегала обсуждения острых проблем любого характера, демонстрируя добрую волю и желание действовать в конструктивном духе на благо обоих государств и их народов.

«Принимая во внимание системный характер деятельности российских кругов по поддержке «пятой колонны» в Украине, проведение упомянутой конференции является вызовом всем национально-демократическим силам. Реакция на это мероприятие - или отсутствие реакции - будут красноречивым свидетельством того, какую позицию занимают политические силы», - заметил А.КИСЛИНСКИЙ.