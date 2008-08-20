Тимошенко намекает, что Ющенко дал орден преступнику

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ должен не ордена получать ордена, а отвечать перед законом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила, комментируя по просьбе журналистов информацию о том, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ был награжден Президентом Украины орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Премьер сказала, что узнала об этом от журналистов.

«Я, честно говоря, не разделяю таких награждений. И считаю, что эти люди должны отвечать перед законом, и должны отвечать по Уголовному кодексу. И то, что сегодня таких людей, как ЧЕРНОВЕЦКИЙ, крышуют некоторые политические силы, это не значит, что рано или поздно он будет отвечать за все грабежи, которые произошли с Киевом», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 19 августа наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени Киевского городского голову, председателя Киевской городской государственной администрации Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО по случаю Дня Независимости Украины.