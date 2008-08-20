Ющенко получил подтверждения правильности своего курса в энергетике

Последние события на Кавказе доказали важность диверсификации энергоносителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместной пресс-конференции с Президентом Румынии Траяном БЕСЕСКУ, который находится в Украине с рабочей поездкой.

«Часть тех проектов, о которых мы много говорили, в том числе и в энергетической тематике, сегодня могут получить новую актуальность, поскольку то, что произошло на Кавказе, говорит, насколько важно иметь сегодня диверсифицированную энергетическую политику», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины подчеркнул, что это и другие экономические вопросы было бы целесообразно обсудить на отдельной международной конференции.

Он сказал, что договорился с Т.БЕСЕСКУ поддерживать тесную связь и формулировать максимально общую позицию двух стран по этим вопросам.

В свою очередь, Т.БЕСЕСКУ отметил, что Румыния считает, что события в Грузии могут ставить под вопрос энергетическую безопасность Европейского Союза, и поэтому необходимо сделать все возможное для того, чтобы энергетическая политика была «развитой и консолидированной, и чтобы подобные события не блокировали ее развитие».