Тимошенко заявляет, что не отдыхала, а лечилась - «болезни не смертельные»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что не брала отпуск, а семь дней лечилась за свой счет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на пресс-конференции по результатам заседания Кабинета министров.

Премьер сказала, что не брала отпуск, а взяла за свой счет семь дней, «чтобы поправить здоровье».

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что не тратила на это государственные средства, как, по ее словам, делают многие другие украинские политики.

Говоря о болезни, от которой она лечилась, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что пусть ее недоброжелатели не радуются, «болезни не смертельные» и связаны, по словам премьера, с тем, что ее работа в последнее время сопровождается постоянным стрессом.