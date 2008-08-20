Тимошенко заявляет, что не отдыхала, а лечилась - «болезни не смертельные»
16:13, 20 августа 2008Политика
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Говорит, пусть враги не радуются
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что не брала отпуск, а семь дней лечилась за свой счет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на пресс-конференции по результатам заседания Кабинета министров.
Премьер сказала, что не брала отпуск, а взяла за свой счет семь дней, «чтобы поправить здоровье».
При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что не тратила на это государственные средства, как, по ее словам, делают многие другие украинские политики.
Говоря о болезни, от которой она лечилась, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что пусть ее недоброжелатели не радуются, «болезни не смертельные» и связаны, по словам премьера, с тем, что ее работа в последнее время сопровождается постоянным стрессом.
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