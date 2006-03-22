Блок Литвина снял видео о коварной Екатерине

Народный блок Литвина подготовил жалобу в Центральную избирательную комиссию и в суд относительно незаконных действий молодежного крыла Конгресса украинских националистов.

Об этом УНИАН сообщил руководитель избирательного штаба Народного блока Литвина Игорь ЕРЕМЕЕВ на просьбу прокомментировать сообщение Молодежного националистического конгресса. В частности, МНК распространил сообщение, что сегодня, 22 марта, около 15.30 в районе столичного Дома учителя руководитель избирательного штаба Народного блока Литвина народный депутат И.ЕРЕМЕЕВ незаконно задержал активистку Молодежного националистического конгресса Екатерину ЦИБЕНКО. В тот момент она распространяла агитационные материалы с призывом к блоку Литвина не спекулировать не теме признания ОУН-УПА. “Игорь ЕРЕМЕЕВ отобрал мобильный телефон Екатерины. Такие действия народного депутата классифицируются как грабеж. После этого Екатерину посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Сейчас силами Молодежного националистического конгресса выясняется место пребывания Екатерины и готовится заявление в МВД относительно противоправных действий ЕРЕМЕЕВА, за которые предусмотрена уголовная ответственность”, - сообщил Информцентр МНК.

Комментируя это сообщение, И.ЕРЕМЕЕВ рассказал, что сегодня он стал свидетелем того, как девушка расклеивала листовки в Киеве без выходных данных, которые компрометировали Народный блок Литвина.

По словам депутата, он предложил этой девушке подъехать в офис, где ей выдали эти листовки. “Когда мы приехали, то оказалось, что это офис Молодежного крыла КУНа”, - сказал И.ЕРЕМЕЕВ.

Он отметил, что вместе с собой он также взял представителей милиции, представителя Блока Литвина в ЦИК, народного депутата Василия НАДРАГУ, журналистов и свидетелей. И для того, чтобы не было обвинений, весь визит в офис молодежного крыла КУН документировался на видео, сказал депутат.

По словам И.ЕРЕМЕЕВА, в офисе было выявлено очень много пачек листовок с компрометацией блока Литвина без выходных данных. По этому факту готовится жалоба в ЦИК и в суд.

И.ЕРЕМЕЕВ также сообщил, что девушка, которая расклеивала листовки, осталась в офисе молодежного крыла КУН.

Сегодня Молодежный националистический конгресс распространил заявление с требованием к спикеру парламента Владимиру ЛИТВИНУ “прекратить спекуляции относительно признания ОУН-УПА”. В этом заявлении, в частности, отмечалось, что Народный блок Литвина “МЫ” является “одной из сил, которые проводят двоякую, зависимую от региональной конъюнктуры политику”. Так, МНК утверждает, что “после визита Владимира ЛИТВИНА 2 марта в Ивано-Франковск, когда его пикетированием встретили украинские националисты, спикер Верховной Рады все обвинения в блокировании процесса признания ОУН-УПА переадресовал к Президенту и правительству. Однако, буквально на следующий день весь прикарпатский регион был заклеен плакатами „Народный блок Литвина за признание ОУН-УПА”.

В заявлении отмечается, что В.ЛИТВИН 6 сентября 2005 года “безосновательно практически без обсуждения (со сплошной ложью об ОУН-УПА выступил лишь П.СИМОНЕНКО) снял с повестки дня ВРУ один из законопроектов о признании ОУН-УПА”..., а депутаты фракции Народной партии за редкими исключениями не приняли участия в голосовании по этому вопросу.

Молодежный националистический конгресс в заявлении требует от В.ЛИТВИНА “как от политика, который даже после обнародования пленок МЕЛЬНИЧЕНКО декларирует свою нравственность, и блока его имени делом доказать свои обещания – в будущем парламенте добиться признания ОУН-УПА на государственном уровне”.