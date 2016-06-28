Яценюк в Вашингтоне встретится с министрами торговли и финансов США

Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо, сегодня планируется встреча лидера "Народного фронта" с министром торговли США Пенни Притцкер и министром финансов США Джейкобом Лью.

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А вечером Яценюк примет участие в предпремьерном показе фильма «Breaking Point" ("Точка излома»).

«Это документальный фильм о событиях в Украине во время Революции Достоинства и развертывания российской войны против Украины. Впервые к украинской тематики обратился известный американский режиссер-документалист, трехкратный обладатель премии «Оскар» Марк Джонатан Харрис, который в работе над фильмом сотрудничал с украинским режиссером Олесем Саниным», - сообщила пресс-секретарь.

По ее словам, Яценюк приглашен на мероприятие как один из участников фильма, который давал ему интервью.