ЕС очень положительно оценивает действия украинских властей - Порошенко

Об этом он заявил в понедельник в Брюсселе по итогам встречи с лидерами ЕС, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Усилия украинских властей были оценены очень положительно - и Конституционная реформа, о которой говорили все участники саммита, и о позиции по внедрению антикоррупционного законодательства, и об избрании и начале работы нового генерального прокурора, и реформы, в том числе, дерегуляции", - детализировал украинский президент.

По его словам, в целом встреча была "очень дружественной". "Мы благодарим за то, что в эти непростые времена, как для Украины, так и для ЕС, мы имеем такую твердую, последовательную и принципиальную поддержку наших партнеров из Евросоюза", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, сегодня президент Петр Порошенко прибыл в Совет Европейского Союза, где у него состоялись встречи с высшим руководством Союза.