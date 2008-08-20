Европейская пресса комментирует натовские перспективы Украины и Грузии

О перспективах членства Украины и Грузии в НАТО шла речь, в частности, и на кризисном заседании министров иностранных дел стран-членов Альянса, прошедшем во вторник в Брюсселе. Европейская пресса уделяет большое внимание этому событию.

Так, немецкая газета Mittelbayerische Zeitung напоминает, что в 1989 году Кремль должен был оттянуть свои войска от Эльбы вплоть до Дона. И то, что в настоящее время окрепшая Россия пытается помешать расширению НАТО на Украину и Кавказ, лишь отражает ее имперское поведение, констатирует Mittelbayerische Zeitung. Французская газета Liberation обращает внимание на то, что перед тем, как принимать Украину и Грузию в НАТО или в далекой перспективе в Евросоюз, эти страны сначала должны стать достаточно стабильными, чтобы однажды не наломать дров для своих партнеров. Это же мнение разделяет немецкая газета Südwestpresse. Она пишет, что обещанное Грузии и Украине вступление в НАТО пока еще - пустые слова. Альянс никогда не примет в свои ряды страну с не очерченными четко границами. Поэтому, учитывая это Грузия будет оставаться вне НАТО, пока не позволит отделиться двум самопровозглашенным на своей территории республикам, замечает Südwestpresse. А преградой на пути Украины в Альянс является внутренняя разъединенность: запад тянет страну в НАТО и ЕС, а восток и дальше ориентируется на Россию, читаем в немецкой газете.

Немецкая волна