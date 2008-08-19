Бжезинский: Путин и его сообщники в Кремле не воспринимают реальность

Украина может стать следующей после Грузии целью российской агрессии.

Об этом заявил в интервью журнала Time советник Президента США, член правления Центра стратегических и международных исследований США Збигнев БЖЕЗИНСКИЙ.

По его словам, российскую агрессию против Грузии не следует рассматривать как какой-то изолированный инцидент, поскольку премьер-министр РФ Владимир ПУТИН и его сообщники в Кремле не воспринимают постсоветскую реальность.

«ПУТИН был искренним, когда заявил, что, с его точки зрения, распад Советского Союза был наибольшей геополитическим бедствием 20-го века», - отметил З.БЖЕЗИНСКИЙ. По его словам, «независимые демократии, такие как Грузия и Украина, являются для путинского режима не просто историческими аномалиями, но еще и представляют прямую политическую угрозу».

По мнению советника Президента США, Украина может стать следующей «пороховой бочкой». «Российское руководство уже открыто ставит вопрос о том, нужно ли уважать территориальную независимость Украины. Российские лидеры также отмечают, что Крым, часть Украины, необходимо снова присоединить к России», - заметил З.БЖЕЗИНСКИЙ.

По его словам, Москва также продолжает попытки экономически изолировать своих азиатских соседей – Казахстан и Узбекистан. Страны Балтийского региона - Литва, Латвия и Эстония - уже стали объектами разнообразных угроз со стороны России, включая экономические санкции и кибер-атаки.

«Ставки высоки. Под угрозой находится независимость постсоветских стран. Россия, кажется, верная идее создания чего-то вроде наднационального сообщества, которое бы руководствовалось из Кремля, и включало большинство из советских территорий. Это отношение отображается в интенсивных националистических настроениях, которые сейчас распространены среди российской элиты», - отметил З.БЖЕЗИНСКИЙ.