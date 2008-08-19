Эксперт: Украина и Грузия стали предметом закулисного торга

Вопрос предоставления Украине и Грузии Плана действий относительно членства в НАТО может решиться в декабре или не решаться очень долго.

Такое мнение УНИАН высказал грузинский эксперт по вопросам Кавказа Мамука АРЕШИДЗЕ.

«У меня такое впечатление, что за спиной руководства Грузии происходит определенный торг между большими странами. Исходя из этого, решается судьба нашей страны и дальнейшего ее пути. Поэтому вопрос ПДЧ для Украины и Грузии может решиться сразу в декабре, решаться очень долго или не решиться вообще», - сказал М.АРЕШИДЗЕ.

По его словам, сейчас видно, что Россия не собирается выводить свои войска с территории Грузии – они ушли с центральной дороги и оккупируют грузинские села.

«Что бы не говорили дипломаты – думаю, что русские еще очень долго не уйдут. Торг идет вовсю и фактически Грузия и Украина стали объектами, а не субъектами международных отношений», - сказал он.

М.АРЕШИДЗЕ добавил, что заявления украинского руководства относительно Черноморского флота РФ и последние шаги Польши (согласие на размещение элементов американской системы противоракетной обороны - УНИАН) очень агрессивно настраивают Россию. В то же время сейчас Москва не может изменить свою тактику поведения.

«Я жду дальнейшей эскалации ситуации в регионе и обострения отношений РФ со странами, которые заставляют ее идти на компромисс. Россию это «раздражает», - добавил он.

Вместе с тем М.АРЕШИДЗЕ уверен, что Россия напала бы на Грузию в любом случае, но Грузия не должна была давать поводы для этого.

«Вот в этом главная ошибка грузинского руководства. Планы агрессии России я прогнозировал еще в начале июля. Правда, ошибся на 6 дней. Говорил грузинскому руководству, что это произойдет 14 августа, а не 8. Об этом было проинформировано грузинское руководство, но они не прислушались», - сказал он.

По мнению М.АРЕШИДЗЕ, после всего, что произошло в Грузии, Украина должна быть начеку, чтобы не втянуться в конфликт за Крым.

Как сообщал УНИАН, 2-4 апреля в Бухаресте состоялся 59-й Саммит НАТО. На нем Совет НАТО принял решение отложить до декабря присоединение Украины и Грузии к Плану действий относительно членства в НАТО.