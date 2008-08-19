Ющенко тет-а-тет встретится с Бесеску

Завтра в Украине с рабочим визитом будет находиться Президент Румынии Траян БЕСЕСКУ.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, в 11.00 начнется встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с Т.БЕСЕСКУ "с глазу на глаз", после чего главы двух государств пообщаются с представителями СМИ.

Аккредитацию СМИ на мероприятие при участии Президента Украины проводит пресс-служба главы государства до 18.00 19 августа по телефонам: 255-74-02, 255-63-18.