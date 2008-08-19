СНБО не поддерживала обвинений против Тимошенко в измене

Совет национальной безопасности и обороны Украины не принимал каких-либо решений по заявлению Секретариата Президента об обвинениях премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в политической коррупции и предательстве национальных интересов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель секретаря СНБО Степан ГАВРИШ на пресс-конференции по итогам внеочередного заседания СНБО.

Он отметил, что никакого решения СНБО не принимал, поскольку, согласно закону, этот вопрос на рассмотрении Совета может быть поставлен лишь Президентом либо одним из членов СНБО.

«Поскольку оно (заявление) было высказано на пресс-конференции, то мы его сейчас изучаем, мы будем делать соответствующие запросы и, я думаю, что согласно формальной практике, пока мы не получим необходимую информацию, никаких шагов и никаких заявлений СНБО по этому поводу делать не будет», - подчеркнул С.ГАВРИШ.

Как сообщал УНИАН, 18 августа заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ заявил, что Секретариат Президента передаст в правоохранительные органы для детального изучения материалы по признакам государственной измены и политической коррупции в действиях Ю.ТИМОШЕНКО.

Он сообщил, что, по имеющейся информации, политическое руководство Российской Федерации с особым вниманием рассматривает решение о поддержке кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины после выполнения условий, касающихся пассивной позиции премьер-министра Украины и ее политической силы в конфликте с Грузией.