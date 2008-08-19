Кравчук советует Ющенко поучиться у Путина с Медведевым

Украине необходимо учиться у России информационно-пропагандистским мероприятиям для отстаивания национальных интересов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он, в частности, прокомментировал мнение, что Украина проиграла информационную войну России при освещении конфликта в Грузии, а также в вопросах деятельности Черноморского флота РФ на территории Украины.

В связи с этим Л.КРАВЧУК вспомнил работу российских телеканалов при освещении этих актуальных вопросов.

Л.КРАВЧУК сообщил, что написал Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО открытое письмо, где обосновал необходимость разработки и внедрения общегосударственных концептуальных подходов информационно-пропагандистского обеспечения реализации национальных интересов Украины.

«В демократическом обществе недопустимо навязывание каких-либо идей, но национальные идеи и интересы должны пропагандироваться в рамках определенной концепции. Это должна быть системная, плановая и целеустремленная работа, чтобы эти идеи имели поддержку как внутри Украины, так и за ее границами», - объяснил свою позицию Л.КРАВЧУК.