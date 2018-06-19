Украинский интерес. Раскаленный Донбасс, трансформация в ПАСЕ и уроки Brexit-а для Украины

Формальное перемирие на Донбассе вряд ли способно обмануть тех, кто пристально следит за ситуацией в регионе. Провокации боевиков происходят постоянно, с пугающей настойчивостью Россия продолжает накачивать восток Украины военной техникой и вооружением. Западные партнеры тем временем пытаются найти алгоритм разрешения конфликта, ведь на лидеров Франции и Германии заметно давят приближающиеся выборы в этих странах, способные серьезно откорректировать политический ландшафт.

Стоит ли удивляться, что во время переговоров с Петром Порошенко в Париже его французский коллега Франсуа Олланд не исключил постепенного ослабления санкций против России, если та будет выполнять Минские договоренности. Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков четко дал понять, что в Кремле не собираются этого делать. Готов ли Запад сделать хорошую мину при плохой игре? Думаю, не сейчас, поскольку политическая конъюнктура складывается не в пользу ЕС. Об этом свидетельствует и фактическое согласование послами стран Европейского Союза продолжения санкций против России еще на полгода. Полагаю, об этом в телефонном режиме поговорили и Петр Порошенко с Ангелой Меркель.

Соединенные Штаты тем временем пытаются соответствовать образу единственной в мире сверхдержавы, и держать руку на пульсе Минского процесса. Киев и Москву в очередной раз посетила Виктория Нуланд, обладающая сокровенным знанием о позиции украинской и российской элиты в отношении Донбасса. Отсутствие видимых результатов ее дипломатической активности вовсе не означает, что ситуация стоит на месте. Смена президентской администрации в Вашингтоне с высокой долей вероятности приведет к активизации позиции США на этом треке переговорного процесса.

Европейские политики, в свою очередь, демонстрируют договороспособность в их понимании. Бюро ПАСЕ приняло резолюцию, в которой не просто говорится об общих ценностях с Россией, но и заявлено стремление восстанавливать отношения. Украинские парламентарии подобной сменой риторики Старого Света не на шутку возмущены. Правда, интервью дебютировавшей в качестве члена ПАСЕ Надежды Савченко в Страсбурге неожиданно прозвучали в свете идеологических установок Кремля – необходимость прямых переговоров с лидерами террористов, перенос тяжести санкций на индивидуальные с отраслевых, утверждение, что предоставление Украине летального оружия может привести к началу Третьей мировой войны.

Европейский Союз в конце июня получил удар под дых: 52% британцев поддержали выход страны из ЕС. В потоке оценок и прогнозов развития ситуации непросто уловить рациональное зерно, но оно представляется для Украины таким. Не стоит тешить себя иллюзиями быстрой евроинтеграции, пора осознать, что мир серьезно меняется, и необходимо реагировать на новые вызовы путем строительства эффективного и современного государства.

Евгений МАГДА