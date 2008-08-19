Фракция НУ-НС не проголосует за отставку Тимошенко?

Народный депутат Украины Кирилл КУЛИКОВ считает, что парламентская фракция НУ-НС не проголосует за отставку правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

Отвечая на вопрос УНИАН о возможности поддержки фракцией НУ-НС отставки Ю.ТИМОШЕНКО и ее правительства уже осенью, в свете последних заявлений из Секретариата Президента Украины, К.КУЛИКОВ сказал, что фракция показала свом неголосованием, что не поддерживает эту отставку (11 июля в парламенте по инициативе фракции Партии регионов на голосование был вынесен вопрос о недоверии правительству. Однако Верховная Рада отказалась выразить недоверие Кабмину: за принятие соответствующего постановления проголосовали 174 народных депутата (172 члена Партии регионов и 2 представителя блока НУ-НС) из 256 зарегистрированных в сессионном зале - УНИАН).

К.КУЛИКОВ подчеркнул: "Лично я свою позицию по этому вопросу не поменял".

Он сказал: «Разговоры об отставке правительства я слышу с момента назначения этого правительства». По словам депутата, в нынешней ситуации необходимо «опустить градус дискуссии» и дать «возможность правительству исключительно экономическими вопросами».

К.КУЛИКОВ считает, что нельзя нормальной назвать ситуацию, когда людей объединяет только трагедия. По его словам, лучше дать возможность правительству решать проблемы, чтобы не бороться потом с их последствиями.

Как сообщал УНИАН, в интервью газете «Дело» (от 19 августа с.г.) первый заместитель фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН, отвечая на вопрос, правда ли, что на 8 сентября готовится отставка правительства и уже собирают подписи для внесения на рассмотрение Верховной Рады вопроса о недоверии правительству, сказал: «Я не исключаю, что вопрос о недоверии правительству может быть поставлен в повестку дня. Такая информация у нас есть».

По его сведениям, некоторые фракции работают в этом направлении. «Но я уверен в том, что в нашей политической силе нет людей, которые могут пойти на сговор со своей совестью и выйти из фракции. Хотелось, чтобы такие же были депутаты и в «НУ-НС»», - отметил депутат.

В тоже время он подчеркнул, что в случае отставки правительства премьер и министры получат статус и.о. и будут работать до новых выборов.

А.КОЖЕМЯКИН выразил уверенность, что в парламенте не будет переформатирования коалиции, которое позволило бы сформировать новое правительство.