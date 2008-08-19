Ющенко дал Тимошенко 24 часа

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров за 24 часа решить все вопросы, связанные с финансированием восстановления пострадавших от стихийного бедствия объектов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Президент дал сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

«Я обращаюсь к правительству с просьбой, к премьер-министру, к тем министрам, от которых это решение зависит: пожалуйста, 24 часа. Дайте финансы, доведите пообъектную разбивку, подтвердите, что мы будем по поводу водозащитных сооружений делать, сколько таких объектов, как они финансируются, через министерства, через субвенции… Скажите, в конце концов, слово - как заключить договор подряда, потому что абсолютное большинство работ сегодня усуществляется без финансирования и можно лишь догадки делать, по каким проектам и проектным решениям», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО обратился к правительству с просьбой сегодня неотложно утвердить пообъектную разбивку пострадавших объектов.

Кроме того, он отметил, что в ближайшие две недели необходимо решить вопрос, как мобилизовать местную общественность и дать работу людям, в частности, через службы занятости, решить вопрос организации работы школ.

Также В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что за десять дней из пострадавших сел необходимо вывезти мусор, образовавшийся в результате стихии. «Гравий, песок, камни, деревья всем миром за десять дней через общественную инициативу, через субботники, воскресники, понедельники – нам все нужно сделать (навести порядок – УНИАН)», - подчеркнул Президент.