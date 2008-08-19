В БЮТ прогнозируют попытку отставки Тимошенко

В Блоке Юлии Тимошенко не исключают, что в начале сентября в парламенте будет поставлен вопрос о выражении недоверия правительству.

В интервью газете «Дело» (от 19 августа с.г.) первый заместитель фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН, отвечая на вопрос, правда ли, что на 8 сентября готовится отставка правительства, и уже собирают подписи для внесения на рассмотрение Верховной Рады вопроса о недоверии правительству, сказал: «Я не исключаю, что вопрос о недоверии правительству может быть поставлен в повестку дня. Такая информация у нас есть».

По его сведениям, некоторые фракции работают в этом направлении. «Но я уверен в том, что в нашей политической силе нет людей, которые могут пойти на сговор со своей совестью и выйти из фракции. Хотелось, чтобы такие же были депутаты и в «НУ-НС»», - отметил депутат.

В тоже время он подчеркнул, что в случае отставки правительства премьер и министры получат статус и.о. и будут работать до новых выборов.

А.КОЖЕМЯКИН выразил уверенность, что в парламенте не будет переформатирования коалиции, которое позволило бы сформировать новое правительство.

«Переформатирование коалиции за счет выхода из фракций отдельных депутатов и создание непонятной сборной «солянки» невозможно. Таков закон. Другого закона пока нет! Любая новая коалиция возможна только после новых выборов в Верховную Раду», - сказал он.