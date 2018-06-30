Грузинский эксперт: Русские продолжают мародерствовать, а перед уходом все взорвут

О том, что на самом деле спровоцировало начало военных действий на Северном Кавказе, почему Абхазия и Осетия вряд ли в будущем останутся в составе Грузии и за что русские ненавидят Саакашвили – в интервью УНИАН рассказал руководитель Центра стратегический исследований (Тбилиси), авторитетный грузинский политолог Александр Рондели.

ВДРУГ РОССИЯ ОСЛАБНЕТ – ТОГДА МЫ ОТОМСТИМ ЗА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Батоно Рондели, для сторонних наблюдателей все еще не до конца понятно, кто и кого на самом деле спровоцировал первый: русские грузин или наоборот. Что вы об этом думаете?

Вторжение России в Грузию готовилось достаточно долго – нас предупреждали об этом, но мы не поверили.

Кто предупреждал?

Наши коллеги из России и некоторые аналитики. Масштабы операции показывают, что держать столь группировку войск в такой боевой готовности никто просто так не будет. Русские придумывали предлог для вторжения. Очевидно, что Кокойты (Эдуард Кокойты – президент непризнанной республики Южная Осетия. – Авт.) специально провоцировал Грузию и в результате осетин на всю жизнь сделал врагами Грузии. А ведь как будут развиваться события на Северном Кавказе, никто не знает. А вдруг Россия ослабнет – тогда мы отомстим за эти действия. Другого выхода у нас нет. Русские использовали осетин против грузин еще в 1918–1921 годах. Они называют этот период геноцидом осетин, однако тогда в Цхинвальском регионе находились только грузинские села, а осетины жили северней. Тогда отношения очень испортились…

Было же очевидно, что русские стоять в стороне не будут. Зачем Саакашвили дал команду атаковать Цхинвали?

Да, он об этом знал! А что он должен был сделать? Перед этим конфликтом из Осетии были эвакуированы дети и женщины. После перестрелок грузинская сторона объявила мораторий на ведение огня. Но потом Саакашвили получил сообщение, что из тоннеля (Рокский тоннель, соединяющий Северную и Южную Осетию. – Авт.) выходит колона российской бронетехники.

И тогда грузины открыли огонь из систем «Град» по Цхинвали?

Да, огонь был открыт. Цхинвали был атакован грузинскими войсками только после того, как стало ясно, что втягивается российская колонна.

Какую цель ставили перед грузинскими военными, когда они получили команду штурмовать Цхинвали? Отвоевать Южную Осетию?

Думаю, остановить как можно севернее русских. Ведь никто не знал, какие силы заходят.

А почему не перекрыли тоннель перед атакой?

Это было нереально.

Как Вы думаете, какое политическое будущее ожидает Саакашвили после случившегося?

А кто ему что может сказать? Если бы он ничего ни делал, сказали бы – испугался, отдал грузинские деревни без боя, чтобы сохранить должность Президента. У Саакашвили не было выхода: он должен был выбрать между ужасным и очень ужасным. Хотя теперь дополнительный козырь появится у грузинской оппозиции.

РОССИЯ БУДЕТ ТЯНУТЬ С ВЫВОДОМ ВОЙСК, ТОРГОВАТЬСЯ С ЗАПАДОМ

Как население относится к тому, что Грузия отчасти спровоцировала конфликт?

Люди понимают, что это организовали русские. Грамотные понимают, что оккупация такой территории Грузии не могла произойти просто так за один день. Однако русские сейчас занимаются тем, что внушают грузинам, будто войну развязал Миша (Михаил Саакашвили. – Авт.). Людям пытаются показать, что это якобы был ответ на действия Миши и американцев.

Это может иметь определенные последствия для президента… Понимающие ситуацию осознают, что если в этом пойти против Миши – значит признать, что Грузия начала войну. А этого России только и надо. И неважно, что они ввели на территорию Грузии сотни единиц бронетехники.

Как будут развиваться ситуация в регионе дальше?

Уверен, Россия будет тянуть с выводом своих войск из Мегрелии и районов, окружающих Осетию. Они будут торговаться с Западом. Как минимум захотят присоединить Абхазию и Южную Осетию и, конечно, создать все условия, чтоб команда Саакашвили покинула власть.

Каким образом этого можно достичь?

Попытаются через военное и экономическое давления…

ПОЛЯКИ СРАЗУ СОГЛАСИЛИСЬ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ГАРНИЗОНА США

Скажите, а как сама Россия воспринимает свое присутствие на грузинской территории?

Для РФ Абхазия и Южная Осетия не имеют значения – главное показать, с кем они имеют дело. Русские предотвращают влияние Запада на постсоветском пространстве на примере самой слабой, но важной для них в стратегическом отношении страны. Россия пытается показать, кто в доме хозяин, показать, что Россия вновь великая держава. Кроме того, подается пример для всех соседних государств: будите рыпаться – это случиться и с вами. Реализовать такой же сценарий в Украине, думаю, не получится. Украина – большая страна, но напугать можно. Недаром поляки сразу после событий в Южной Осетии согласились на размещение у себя ПРО, и американского гарнизона с ракетами «Пэтреот». После нарушения Россией статус-кво и военной агрессии против соседнего государства в регионе начинается эра новых отношений.

Не значит ли это, что Грузия навсегда потеряла Абхазию и Южную Осетию?

Что значит «потеряла»? Разве эти республики были наши? О чем можно говорить?.. Мы 15 лет не могли интернационализировать миротворческий контингент. Сейчас хотя бы появился теоретический шанс на переформатирование миротворческой миссии. Очевидно, русские не смогут уже модерировать все, хотя миротворцами с легкой подачи госпожи Меркель могут остаться.

Сейчас Германия будет делать все, чтобы обвинить Грузию. Ведь Россия не может быть виноватой – это же не приемлемо для социал-демократов Германии и немецкого бизнеса. Впрочем, пока Грузии нужно думать в первую очередь о российских войсках на нашей территории, а уж потом об Осетии и Абхазии.

РУССКИЕ ПРОДОЛЖАЮТ МАРОДЕРСТВОВАТЬ, И ПЕРЕД УХОДОМ ОНИ ВСЕ ВЗОРВУТ

Какой урон нанесен военному и экономическому потенциалу Грузии?

Сложно сказать. Мы не знаем ситуации на местах. Русские продолжают грабить, и, думаю, перед уходом они все взорвут. А пока используют наши казармы, так как они такого никогда не видели.

Мог ли Саакашвили иначе вести себя с Россией?

Нет, Саакашвили не пошел на компромисс с ними, за это поплатился. Это не Шеварнадзе, который все отдал, согласившись на смешанную контрольную комиссию по урегулированию конфликта в Южной Осетии в формате «три к одному»: Северная Осетия, Южная Осетия и Россия против Грузии.

Какие потери среди грузинского населения?

Среди военных и гражданских около 200 человек, и эта число постоянно растет. Это официальные данные Минздрава. Гуманитарный коридор до сих пор не открыт – русские заявляют, что грузины отказываются забрать тела своих погибших. Пленных не много с обеих сторон, так как контактных боев практически не было.

Мировое сообщество очень долго раскачивалось с принятием внятной позиции в отношении Грузии и России. Как вы думаете, в том, что произошло, есть доля вины западных стран?

Ответственность лежит в первую очередь на Германии, Франции, Нидерландах – они потворствовали русским. Надеюсь, что новый президент Америки будет более наступательным в отношении принятия Грузии в НАТО. США будет нажимать на НАТО, чтобы принять в свои ряды маленькую страну, ставшую жертвой агрессии.

Впрочем, моральная ответственность лежит и на Саакашвили. Думаю, он не смог убедить западных лидеров в том, что Грузия действительно в опасности. При этом он остается настоящим национальным лидером, поэтому русские его ненавидят.

Руслан Луковский, Тбилиси