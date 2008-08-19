Янукович в Харькове начнет президентскую кампанию?

Ряд руководителей коммунальных предприятий и бюджетных организаций Харькова получили от харьковских городских властей неофициальные инструкции по организации митинга с участием лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, приуроченного празднованию Дня города, который состоится 23 августа.

Об этом УНИАН сообщил источник в городской организации Партии регионов.

Ожидается, что В.ЯНУКОВИЧ примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Харькова, среди которых - возложение венков к могалам и памятникам освободителям Харькова от фашистских захватчиков, участие в благотворительных акциях, торжественных открытиях ряда объектов, а также участие в праздничном концерте и салюте.

По данным собеседника агентства, руководителей предприятий и организаций предупреждают о личной ответственности за организацию «встречи В.ЯНУКОВИЧА с харьковчанами». Составляются списки участников мероприятий, а также маршруты передвижения и точки размещения. «Сторонников» из области планируется обеспечить бесплатным транспортом, питанием и «суточными» в размере 100 грн.

По информации источника, городские власти Харькова в настоящее время пытаются убедить В.ЯНУКОВИЧА в необходимости старта его избирательной кампании по выборам Президента Украины именно из Харькова. Мэрия якобы рассматривает данный визит и «успешный прием» лидера Партии регионов как возможность реабилитироваться в глазах руководства партии за снижение рейтинга и как демонстрацию поддержки группировки КЕРНЕС–ДОБКИН–ШЕНЦЕВ в региональном отделении Партии регионов в борьбе с группой председателя Харьковского облсовета Василия САЛЫГИНА и оставшихся ставленников Евгения Кушнарева (Геннадий КЕРНЕС – секретарь Харьковского горсовета, Михаил ДОБКИН – городской голова Харькова, Дмитрий ШЕНЦЕВ – народный депутат Украины от Партии регионов). В ходе торжественных мероприятий и неофициального общения с лидером партии якобы предполагается «сведение к минимуму» участия В.САЛЫГИНА и лояльных к нему депутатов-«регионалов», отмечает источник.

По информации из городской организации Партии регионов, к приезду В.ЯНУКОВИЧА уже готовится большое количество рекламно-пропагандистской продукции (поздравительные билборды, проспекты, спецвыпуски газет, телевизионные ролики). Компаниям, размещающим наружную рекламу, со стороны мэрии рекомендовано лучшие рекламные площади выделить под В.ЯНУКОВИЧА и М.ДОБКИНА, а носители с менее выигрышной локацией – отдать под поздравления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, председателя Харьковской облгосадминистрации Арсена АВАКОВА и В.САЛЫГИНА.