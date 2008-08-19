Тимошенко пришла на СНБО
10:18, 19 августа 2008Политика
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Премьер прервала отпуск
Премьер-министр Юлия Тимошенко прервала свой отпуск для того, чтобы присутствовать на внеочередном заседании СНБО во вторник.
Как сообщает "Украинская правда", Тимошенко пришла со своим первым заместителем Александром Турчиновым.
В этом зале присутствуют практически все члены СНБО.
На него также прибыл президент Виктор Ющенко, который будет председательствовать на заседании.
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