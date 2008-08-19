Тимошенко пришла на СНБО

Премьер-министр Юлия Тимошенко прервала свой отпуск для того, чтобы присутствовать на внеочередном заседании СНБО во вторник.

Как сообщает "Украинская правда", Тимошенко пришла со своим первым заместителем Александром Турчиновым.

В этом зале присутствуют практически все члены СНБО.

На него также прибыл президент Виктор Ющенко, который будет председательствовать на заседании.