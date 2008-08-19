Ющенко проведет заседание СНБО

09:53, 19 августа 2008
Политика
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Состоится в расширенном составе

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Главная тема - ход ликвидации последствий наводнения в территориях, объявленных зоной чрезвычайной экологической ситуации, сообщает пресс-служба Президента.

Заседание состоится в расширенном составе: приглашены председатели государственных администраций шести областей, которые пострадали от стихии; профильных министров, в частности, министр обороны, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций, министр здравоохранения.

 

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