Ющенко проведет заседание СНБО

Состоится в расширенном составе

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны. Главная тема - ход ликвидации последствий наводнения в территориях, объявленных зоной чрезвычайной экологической ситуации, сообщает пресс-служба Президента. Заседание состоится в расширенном составе: приглашены председатели государственных администраций шести областей, которые пострадали от стихии; профильных министров, в частности, министр обороны, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций, министр здравоохранения.

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