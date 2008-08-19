Утром в понедельник, 18 августа, столичный градоначальник Леонид Черновецкий вернулся из отпуска и был замечен в городской администрации, пишет "Сегодня".

"Мэр посвежел, немного загорел. Вернулся в замечательном настроении. Правда, приехал утром с опозданием - проспал, наверное", - рассказал газете сотрудник администрации, который просил не называть его имени.

Где все это время он отдыхал - так и остается неизвестным. Мэр не захотел рассказывать, чтобы за ним не поехали журналисты. Его советник Казбек Бектурсунов рассказал журналистам, что Черновецкий - любитель спокойного отдыха и в отпуске будет много читать и фотографировать.

Как сообщалось, Леонид Черновецкий должен был вернуться на работу еще 9 августа, но продлил себе отпуск.