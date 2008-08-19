Эксперт: у Саакашвили не было выбора

Российская Федерация после введения своих войск лишила Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ выбора в развитии ситуации в Южной Осетии.

Об этом в интервью УНИАН заявил руководитель грузинского Центра стратегических исследований Александр РОНДЕЛИ.

«А кто ему что может сказать? Если бы он ничего ни делал, сказали бы - испугался, отдал грузинские деревни без боя, чтобы сохранить должность Президента. У СААКАШВИЛИ не было выхода: он должен был выбрать между ужасным и очень ужасным», - сказал А.РОНДЕЛИ.

В то же время он считает, что после военного конфликта дополнительный козырь появится у грузинской оппозиции. По словам эксперта, люди понимают, что его организовали русские.

«Грамотные понимают, что оккупация такой территории Грузии не могла произойти просто так, за один день. Однако русские сейчас занимаются тем, что внушают грузинам, будто войну развязал Миша (М.СААКАШВИЛИ - УНИАН). Людям пытаются показать, что это был ответ на действия Миши и американцев. Это может иметь определенные последствия для Президента», - отметил А.РОНДЕЛИ.

По его мнению, понимающие ситуацию осознают, что если в этом пойти против М.СААКАШВИЛИ, - значит признать, что Грузия начала войну.

«Этого России только и надо. И неважно, что они ввели на территории Грузии сотни единиц бронетехники», - добавил эксперт.