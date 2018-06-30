Что объединяет Тимошенко, Кучму и компанию

Сегодня заместитель главы Секретариата Президента Андрей Кислинский заявил, что политическое руководство Российской Федерации с особым вниманием рассматривает решение относительно поддержки кандидатуры Юлии Тимошенко на выборах Президента Украины. В заявлении утверждалось, что Россия в поддержку Тимошенко зарезервировала миллиард долларов и задействовала для реализации проекта Юля – Президент Виктора Медведчука, Дмитрия Табачника, Александра Задорожного и даже Леонида Кучму. Заявление комментируют эксперты.

Михаил Погребинский, политолог: СЛУХИ ОБ УЧАСТИИ КУЧМЫ НА СТОРОНЕ ТИМОШЕНКО – СМЕШНЫЕ

То, каким тоном и какие вещи говорит сейчас Секретариат Президента, свидетельствует о панике внутри этого здания, об истерике. Если они имели в виду наступление на своего главного политического противника (так это выглядит на первый взгляд: Тимошенко – как главный политический конкурент на поле, на которое претендует Ющенко), то им не следовало бы вспоминать слово импичмент. Они очень боятся импичмента, понимая, что Президент остался в изоляции со своей односторонней позицией. И поддерживают его только крайние русофобские политики и очень незначительная часть населения. Чувствуя конец политической карьеры, Президент прибегает к такому...

Конечно, сейчас делать ставку на Тимошенко в абсолютно неясной кризисной, сложной ситуации в Украине Кремль, не станет. Это очевидно. Речь идет о ситуации острого внешнеполитического кризиса, в которой Тимошенко заняла позицию, близкую к позиции европейских лидеров, которые не стали на одну сторону, а пытаются как-то “разрулить” конфликт, учитывая при этом интересы всех сторон. Тимошенко не говорит. Но из поведения Кабмина, из того, как они действуют, – это очень похоже на поведение Европы. В отличие от Президента, который действует даже не так, как Кондолиза Райс или Буш... Он ведет линию, как наиболее агрессивное крыло в администрации Буша – Чейни и его командование, которое опирается на военно-промышленный комплекс, пытаясь помочь Маккейну в борьбе с Обамой. Такая линия сегодняшнего украинского Президента никак не связана с национальными интересами Украины.

Я по факту считаю, что вся эта версия Кислинского только помогает Тимошенко, а не мешает. Она мешает в этой ситуации и работает против Януковича, поскольку добавляет Тимошенко баллов в глазах Центра и даже частично Востока Украины.

Что касается Запада, для Ющенко все равно уже все окончилось. Так эффективно помочь Тимошенко, как сделал сейчас Кислинский, ничего не выигрывая для себя (Президента), вряд ли возможно.

Слышать о том, что в этом проекте будет Кучма, вообще смешно. Это как раз свидетельство того, что люди абсолютно не осознают, что говорят. У Кучмы отношения с Тимошенко никогда не изменятся... Они такие же как с зятем (Юлии Тимошенко) – абсолютно безнадежные.

Суркис уже давно сказал, что он ни на шаг в политику. Это еще одно свидетельство полной некомпетентности людей, которые это говорят. А у Медведчука, как я понимаю, прекрасные отношения с Януковичем. Трудно представить, что он сделает ставку на Тимошенко в этой политической борьбе. Скорее он действует так, чтобы как-то посодействовать выходу из внутриполитического кризиса. В это я могу поверить. А то, что он позиционируется как руководитель какого-то штаба – это полная глупость.

Я никогда не голосовал за Тимошенко. И не собираюсь. Никогда не был членом ее команды. И не собираюсь. Но Кислинский добавляет Тимошенко шансов на победу в выборах.

Виктор Небоженко, политолог: АХМЕТОВСКОЕ КРЫЛО ПАРТИИ РЕГИОНОВ НИКОГДА НЕ ПОДДЕРЖИТ ЮЛЮ Я понимаю, что Кремль точно не поддержит Ющенко на выборах. Потому Москве остается небольшой выбор – или Янукович, который допустил фальстарт и уже проиграл президентские выборы, или перспективная Тимошенко. Конечно, на месте сегодняшних кремлевских победителей я бы сделал ставку на Тимошенко.

Тяжело сказать, будет ли сотрудничать Кучма с Тимошенко. Он достаточно осторожный человек. Но ему нужно думать, как сохранить свое экономическое и политическое влияние на будущее. Я не думаю, что он тот человек, который оставляет следы в политических операциях.

Медведчук и Табачник – талантливые политтехнологи. Вполне возможно, что они будут задействованы в президентской кампании. И одному, и другому нужно будет возвращаться в политику. Они достаточно молодые. Понятно, что и Табачник, и Клюев, и Медведчук будут работать не на стороне Ющенко, а на стороне Тимошенко. Непонятно только, почему они не работают с Януковичем. Неужели его уже списали в тираж?

Я думаю, “ахметовское” крыло Партии регионов никогда не поддержит Тимошенко. Зачем им терять все под благовидним поводом спасения Украины от обмелевших донецких олигархов? Они этого не захотят.

Если говорить о национальных олигархах, то они вряд ли поверят обещаниям Тимошенко о здоровой демократической экономике и равных возможностях для всех. А Суркис и Медведчук – это международный финансовый бизнес, который работает на разнообразные интересы России и Украины.

Я бы на месте Тимошенко давно создал штаб. И не один, а несколько. Думаю, этот штаб будет и в Украине, и за ее границами. Она очень тщательным образом сделала выводы из киевской катастрофы (проигрыша на киевских выборах) и, конечно, будет пытаться учесть все изъяны столичной избирательной кампании, чтобы не повторять их в президентской.

Вадим Карасев, политолог: РОБОТА МЕДВЕДЧУКА – НЕ ДАТЬ ЮЩЕНКО ПЕРЕИЗБРАТЬСЯ НА ВТОРОЙ СРОК

Думаю, на президентских выборах Кремль будет поддерживать тех политиков, которые будут реализовывать политику нейтралитета или пророссийскую политику. В этом смысле есть две кандидатуры, которая Россия может поддерживать неформально, негласно, – Тимошенко и Янукович. Я бы сказал так, что Кремль не будет поддерживать кого-то одного из них. Он все-таки будет пытаться поддержать обоих, чтобы создать какой-то тандем на будущее. Потому что Кремль тоже понимает: Тимошенко является в известной мере непрогнозируемой. Что можно ожидать от нее, когда она станет Президентом, сам Господь Бог не знает, не говоря уже о Путине–Медведеве.

Поэтому чтобы оградить себя от непредсказуемости Тимошенко, Кремль будет пытаться сделать ставку не только на нее.

Не думаю, что в проекте Кремля и Тимошенко есть какое-то подключение Кучмы, однако известно, что Кучма и Кравчук поддерживают Тимошенко. По моему мнению, они ее поддерживают потому, что она способна проводить центристскую линию, в отличие от Ющенко и Януковича.

Кравчук и Кучма считают, что она сможет проводить двовекторность – такую как проводил Кучма, не понимая, что сегодня ситуация в мире другая, и наступает новый этап развития украинской государственности. Где политика двовекторности себя уже не оправдывает.

Относительно Табачника и Медведчука... Табачник в «проекте Тимошенко» будет заниматься идеологией, культурной политикой, а Медведчук – административным менеджментом, то есть может быть технологом.

То, что в «проект» входит Сергей Клюев, значит, что в действительности туда входит Андрей Клюев (член ПР, брат). Просто он не хочет, чтобы это получило большую огласку и тем более, чтобы идентифицировалось с Партией регионов. Потому делегирован туда его брат.

Работа Медведчука – не дать Ющенко переизбраться на второй срок. Здесь будет лично. А Суркис, очевидно, получит все полномочия относительно финансовых, организационных и других рычагов подготовки к Евро–2012.

Владимир Фесенко, политолог: КРЕМЛЬ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ХОТЬ КТО-ТО ЕГО ПОДДЕРЖИВАЛ

По моему мнению, Москва заинтересована в том, чтобы поддерживать и усиливать раскол государственного руководства Украины.

Здесь, безусловно, есть интерес Москвы. И мы это увидели еще в начале года во время переговоров по газовой тематике.

В данном случае Москве выгодно, чтобы хоть кто-то поддерживал Россию. Мы уже видим, что Секретариат даже молчание Тимошенко по поводу российско-грузинской войны пытается использовать в свою пользу.

Я скептически отношусь к тому, что к «проекту» подключился Кучма. Кучма относится к Тимошенко критически, я бы сказал, подозрительно.

Относительно Медведчука, то понятно. У этого есть личные отношения с Путиным и Медведевым, он имеет выходы на Кремль, на разных людей. Потому возможность использовать здесь Медведчука понятна.

Кстати, даже в Партии регионов возникла такая смешная дискуссия – на кого работает Медведчук.

Относительно Кучмы. Честно скажу, не вижу здесь особого смысла вовлекать в этот процесс именно Кучму. Кучма сегодня – политический пенсионер.

Медведчук найдет для себя роль, в этом, кстати, ему сильно подыгрывают наши журналисты, приписывая роль демонического политического посредника. Он как привидение блуждает по украинским политическим кулуарам и представляет из себя такого страшного и могучего. А украинские СМИ активно включились в эту игру, то есть делают из него страшного и могучего.

Однако он и в самом деле может выступать таким посредником. Мы сейчас видим представителей СДПУ(о) в разных политических лагерях.

Относительно Табачника. Думаю, у него и ему подобных есть оптимальный вариант – поработать на победу Януковича. Янукович таки остается одним из фаворитов президентских выборов.

Зачем Табачнику работать на Тимошенко?! Чем он может быть полезным Тимошенко? А в конечном итоге, какая здесь польза для самого Табачника? Он себя просто подставит. Тем более, что к нему и так относятся с определенным недоверием. Он не был и не является ключевой фигурой ПР. Потому он не стал бы играться сейчас в игры, которые могут еще больше вызывать подозрения в его адрес. Кстати, такие же проблемы возникли и у Шуфрича.

То же касается и Клюева. Если бы Клюев сегодня лоббировал интересы Тимошенко в Москве, то завтра бы об этом знал Янукович.

Конечно, нельзя исключать: если Тимошенко станет Президентом в 2010 году, то многие низшие “регионалы” будут в БЮТ.

Относительно Суркиса. Суркис как политическая фигура сдулся. Вот мы видим реанимацию Медведчука. Да, это есть. Но я бы не переоценивал сегодня политический вес и возможность Суркиса.

Опрашивали Ксения Лесив, Аня Ященко