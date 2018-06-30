Вырастут ли шансы Украины на ПДЧ?
Украина должна делать все необходимое, чтобы стать членом НАТО... ПДЧ опять будет отложен... Если Грузия получит ПДЧ, начнется новая холодная война... Экспертные оценки
Выросли ли шансы Украины на получение ПДЧ в декабре в связи с российско-грузинской войной? Об этом мы спросили у экспертов.Григорий Перепелица, директор Института внешней политики Дипломатической академии Украины при МИД Украины: УКРАИНА ДОЛЖНА ДЕЛАТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ, ЧТОБЫ СТАТЬ ЧЛЕНОМ НАТО
УКРАИНА ДОЛЖНА ДЕЛАТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ, ЧТОБЫ СТАТЬ ЧЛЕНОМ НАТО
Думаю, шансы на получение ПДЧ в декабре выросли, причем существенно. Потому что страны НАТО сегодня увидели, какой вызов для демократии и безопасности Восточной Европы представляет Россия в связи с войной, которую она развязала против Грузии.
Еще в 90-х годах была разработана концепция расширения НАТО и там предусматривались три пути расширения Євроатлантичного Альянса. Первый путь – эволюционный, второй – укрепление стабильности в Европе и третий путь – стратегическое реагирование.
Так вот сейчас ситуация в связи с намерениями России возобновить свой плыл в пределах постсоветского пространства представляет большую угрозу дестабилизации всего региона и Восточной Европы.
Мы видим, что ЕС довольно вяло реагирует на эту ситуацию, хотя нельзя сказать, что он не проявляет инициативы. Мы видим инициативы французского президента Николя Саркози, которые в принципе являются плодотворными. Также ЕС намеревается провести заседание министров иностранных дел стран ЕС.
Однако это - дипломатические мероприятия, которые не могут дать гарантий этому региону и укрепить его безопасность. Единственный путь укрепления – принятие стран, которые чувствуют угрозу со стороны России, в члены Альянса.
Думаю, намерение России переструктурировать геополитическое пространство в Европе покажет главным, так сказать, пропонентам России – таким, как Франция и Германия, – что они должны поддержать Украину. Именно эти страны выступали не только против вступления Украины в НАТО, а даже против предоставления ей ПДЧ. Сейчас мы видим, что реакция Франции и Германии относительно действий России в Грузии очень резкая.
Следовательно, как по мне, они переосмыслят свои позиции относительно будущего членства Украины в НАТО. Это дает нам дополнительные шансы, хотя наше присоединение к ПДЧ на 80 процентов зависит от самих нас, от нашей внутренней работы.
Сегодня все увидели, какую угрозу представляет Черноморский флот, с помощью которого Украина может быть втянута в любую войну, которую развяжет Россия. Переход к многополярному миру, о чем мечтает Путин, приведет к возникновению ряда региональных и локальных конфликтов.
Потому эту российско-грузинскую войну нужно рассматривать в более широком контексте. Это не просто вытеснение грузинских войск из Цхинвали, хотя Россия признает, что Южная Осетия является территорией Грузии. По масштабам этой военной операции как раз и предусматриваются более масштабные цели. В частности, связанные с переструктуризацией всего политического пространства, утверждением себя в Европе как геополитической силы, которая считает постсоветское пространство своим собственным пространством. И, безусловно, это угроза демократическим режимам Украины и Грузии.
Эти угрозы должны вынудить наше правительство и руководство страны задуматься, перед какой опасностью оказывается Украина, и делать все необходимое, чтобы стать членом Североатлантического альянса.
Анатолий Зленко, экс-министр иностранных дел: ВОПРОС ПДЧ ОПЯТЬ БУДЕТ ОТЛОЖЕН
ВОПРОС ПДЧ ОПЯТЬ БУДЕТ ОТЛОЖЕНЗнаете, по оценкам экспертов, все выходит наоборот, потому что Грузия находится в состоянии войны. В соответствии с канонами, которые проповедует НАТО, государство, которое находится в состоянии войны, не рассматривается и не может рассматриваться как возможный кандидат на вступление в НАТО.
Конечно, Украина, которая также частично задействована и поддерживает Грузию, попадает в эту категорию стран.
Сегодня тяжело прогнозировать возможности реализации этих планов...
Потому, думаю, этот вопрос будет отложен, будут заслушаны соответствующие доклады о положении в стране, о возможностях на перспективу и так далее. Вот в таком плане, как по мне, можно рассматривать перспективу получения ПДЧ Грузии и Украины.
Владимир Фесенко, политолог: ЕСЛИ ГРУЗИЯ ПОЛУЧИТ ПДЧ, ТО НАЧНЕТСЯ НОВАЯ ХОЛОДНАЯ ВОЙНА
ЕСЛИ ГРУЗИЯ ПОЛУЧИТ ПДЧ, ТО НАЧНЕТСЯ НОВАЯ ХОЛОДНАЯ ВОЙНАНе думаю, что у Украины выросли шансы получения ПДЧ в декабре. По крайней мере, ответ на этот вопрос мы увидим через месяц-два. Сейчас очень похоже, что в Европе не определились не только с этим вопросом, а вообще с точной оценкой ситуации и последствий относительно событий в Грузии. Именно от европейских стран будет зависеть последующее развитие событий.
Думаю, США, используя сегодняшние события, будут настаивать на том, чтобы дать ПДЧ и Грузии, и Украине.
Как по мне, очень вероятно, что Грузию и Украину не будут рассматривать в пакете на получение ПДЧ. Может быть так, что грузинский вопрос будет отложен до урегулирования конфликта с Россией...
Здесь опять-таки много будет зависеть от наших внутренних событий. Во-первых, от того, как будет реагировать украинский политикум, в каком он будет положении. Во-вторых – ситуация с общественным мнением... Думаю, именно это будет наиболее интересным.
Не исключаю, что в ближайшие недели будут проведены опросы ко дню независимости. Если социологи успеют включить вопрос относительно отношения украинских граждан к событиям в Грузии, то мы увидим эту реакцию. А нет - то получим эту информацию в сентябре.
Я не исключаю, что в Западной Украине, частично в Центральной может вырасти часть людей, которые будут высказываться за вступление Украины в НАТО. На Востоке и Юге – скорее всего нет.
Мы сегодня видим позицию Франции, немного позже увидим позицию Германии. Их очень беспокоит нынешняя позиция России и ее действия в Грузии.
Но, думаю, они понимают и другое: если уже в ближайшее время предоставить ПДЧ, а затем и членство в НАТО для Грузии и Украины, – это будет значить, особенно относительно Грузии, возвращение к временам холодной войны. То есть раскол Европы и возобновление прямого военно-политического противостояния между Европой и Россией. В Европе, и особенно в Германия и Франции, этого не хотят.
Опрашивала Ксения Лесив