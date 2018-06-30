Вырастут ли шансы Украины на ПДЧ?

Выросли ли шансы Украины на получение ПДЧ в декабре в связи с российско-грузинской войной? Об этом мы спросили у экспертов. Григорий Перепелица, директор Института внешней политики Дипломатической академии Украины при МИД Украины: УКРАИНА ДОЛЖНА ДЕЛАТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ, ЧТОБЫ СТАТЬ ЧЛЕНОМ НАТО

Думаю, шансы на получение ПДЧ в декабре выросли, причем существенно. Потому что страны НАТО сегодня увидели, какой вызов для демократии и безопасности Восточной Европы представляет Россия в связи с войной, которую она развязала против Грузии.

Еще в 90-х годах была разработана концепция расширения НАТО и там предусматривались три пути расширения Євроатлантичного Альянса. Первый путь – эволюционный, второй – укрепление стабильности в Европе и третий путь – стратегическое реагирование.

Так вот сейчас ситуация в связи с намерениями России возобновить свой плыл в пределах постсоветского пространства представляет большую угрозу дестабилизации всего региона и Восточной Европы.

Мы видим, что ЕС довольно вяло реагирует на эту ситуацию, хотя нельзя сказать, что он не проявляет инициативы. Мы видим инициативы французского президента Николя Саркози, которые в принципе являются плодотворными. Также ЕС намеревается провести заседание министров иностранных дел стран ЕС.

Однако это - дипломатические мероприятия, которые не могут дать гарантий этому региону и укрепить его безопасность. Единственный путь укрепления – принятие стран, которые чувствуют угрозу со стороны России, в члены Альянса.

Думаю, намерение России переструктурировать геополитическое пространство в Европе покажет главным, так сказать, пропонентам России – таким, как Франция и Германия, – что они должны поддержать Украину. Именно эти страны выступали не только против вступления Украины в НАТО, а даже против предоставления ей ПДЧ. Сейчас мы видим, что реакция Франции и Германии относительно действий России в Грузии очень резкая.

Следовательно, как по мне, они переосмыслят свои позиции относительно будущего членства Украины в НАТО. Это дает нам дополнительные шансы, хотя наше присоединение к ПДЧ на 80 процентов зависит от самих нас, от нашей внутренней работы.

Сегодня все увидели, какую угрозу представляет Черноморский флот, с помощью которого Украина может быть втянута в любую войну, которую развяжет Россия. Переход к многополярному миру, о чем мечтает Путин, приведет к возникновению ряда региональных и локальных конфликтов.

Потому эту российско-грузинскую войну нужно рассматривать в более широком контексте. Это не просто вытеснение грузинских войск из Цхинвали, хотя Россия признает, что Южная Осетия является территорией Грузии. По масштабам этой военной операции как раз и предусматриваются более масштабные цели. В частности, связанные с переструктуризацией всего политического пространства, утверждением себя в Европе как геополитической силы, которая считает постсоветское пространство своим собственным пространством. И, безусловно, это угроза демократическим режимам Украины и Грузии.

Эти угрозы должны вынудить наше правительство и руководство страны задуматься, перед какой опасностью оказывается Украина, и делать все необходимое, чтобы стать членом Североатлантического альянса.

Анатолий Зленко, экс-министр иностранных дел: ВОПРОС ПДЧ ОПЯТЬ БУДЕТ ОТЛОЖЕН Знаете, по оценкам экспертов, все выходит наоборот, потому что Грузия находится в состоянии войны. В соответствии с канонами, которые проповедует НАТО, государство, которое находится в состоянии войны, не рассматривается и не может рассматриваться как возможный кандидат на вступление в НАТО.

Конечно, Украина, которая также частично задействована и поддерживает Грузию, попадает в эту категорию стран.

Сегодня тяжело прогнозировать возможности реализации этих планов...

Потому, думаю, этот вопрос будет отложен, будут заслушаны соответствующие доклады о положении в стране, о возможностях на перспективу и так далее. Вот в таком плане, как по мне, можно рассматривать перспективу получения ПДЧ Грузии и Украины.

Владимир Фесенко, политолог: ЕСЛИ ГРУЗИЯ ПОЛУЧИТ ПДЧ, ТО НАЧНЕТСЯ НОВАЯ ХОЛОДНАЯ ВОЙНА Не думаю, что у Украины выросли шансы получения ПДЧ в декабре. По крайней мере, ответ на этот вопрос мы увидим через месяц-два. Сейчас очень похоже, что в Европе не определились не только с этим вопросом, а вообще с точной оценкой ситуации и последствий относительно событий в Грузии. Именно от европейских стран будет зависеть последующее развитие событий.

Думаю, США, используя сегодняшние события, будут настаивать на том, чтобы дать ПДЧ и Грузии, и Украине.

Как по мне, очень вероятно, что Грузию и Украину не будут рассматривать в пакете на получение ПДЧ. Может быть так, что грузинский вопрос будет отложен до урегулирования конфликта с Россией...

Здесь опять-таки много будет зависеть от наших внутренних событий. Во-первых, от того, как будет реагировать украинский политикум, в каком он будет положении. Во-вторых – ситуация с общественным мнением... Думаю, именно это будет наиболее интересным.

Не исключаю, что в ближайшие недели будут проведены опросы ко дню независимости. Если социологи успеют включить вопрос относительно отношения украинских граждан к событиям в Грузии, то мы увидим эту реакцию. А нет - то получим эту информацию в сентябре.

Я не исключаю, что в Западной Украине, частично в Центральной может вырасти часть людей, которые будут высказываться за вступление Украины в НАТО. На Востоке и Юге – скорее всего нет.

Мы сегодня видим позицию Франции, немного позже увидим позицию Германии. Их очень беспокоит нынешняя позиция России и ее действия в Грузии.

Но, думаю, они понимают и другое: если уже в ближайшее время предоставить ПДЧ, а затем и членство в НАТО для Грузии и Украины, – это будет значить, особенно относительно Грузии, возвращение к временам холодной войны. То есть раскол Европы и возобновление прямого военно-политического противостояния между Европой и Россией. В Европе, и особенно в Германия и Франции, этого не хотят.

Опрашивала Ксения Лесив