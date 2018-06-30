Грузия выиграла войну... Информационную

Принцип «кто владеет информацией - владеет миром» в сегодняшней Грузии доведен до совершенства. С начала военных действий грузинская машина пропаганды заработала не хуже российской.

Вторую неделю подряд почти все телеканалы и радиостанции страны работают в чрезвычайном режиме. Ежечасные выпуски новостей, прямые включения с мест событий, а в перерывах - патриотические клипы или беззвучный, однако многословный видеоряд: разрушенные дома, напуганные женщины, заплаканные дети, бессильные перед колоннами враждебной бронетехники.

Похоже, алгоритм агитации, успешно апробированный российскими телеканалами, сегодня работает и в Грузии. Однако с точностью до наоборот: там где были “грузинские агрессоры” теперь “российские оккупанты”.

Хотите знать, чем занимаются российские “миротворцы” в грузинских городах? Включайте телевизор - кадры скажут сами за себя.

- Обалдеть, какие кровати, какие матрасы... Мы по сравнению с ними – бомжи, - разговаривают на видео российские солдаты.

– О, у них даже командиры отделений отдельно жили… Но все равно они проиграли эту войну!

Один из «победителей», не колеблясь, снимает свои военные ботинки и примеряет грузинские (или же “американские”?). Отборный российский мат не оставляет сомнений относительно достоверности видео.

Вот еще один фильм...

Автомобиль турецкой съемочной группы попал под обстрел. На лобовом стекле видно, как пули влетают в салон. На диво, в этой ситуации никто не пострадал.

Вывод однозначен: российские оккупанты убивают всех без разбора - не только военных, но и гражданских.

Такие короткометражки грузинские телеканалы транслируют зрителям по несколько раз в сутки. Каким образом «хоумвидео» российских солдат, снятое ими же в одной из “трофейных” казарм в городе Сенаки, попало в грузинский телеэфир, неважно. Как говорят, на войне как на войне. Однако, благодаря мощной работе СМИ, власти Грузии контролируют сегодня чуть ли не самый главный свой бастион - информационное пространство. А в отличие от реальных боевых действий, информационная война Грузии против России только начинает набирать обороты.

В парламенте несколько дней назад заработал медиа-центр для содействия иностранным журналистам: вам предоставят свежайшую информацию, организуют интервью, подыщут необходимые телефоны. С репортерами разных стран мира грузинские депутаты общаются «в конвеерном режиме» - на грузинском, русском, английском языках.

Руководитель медиа-центра, председатель парламентского комитета по вопросам внешних связей Лаша Жвания уверен, что сегодня Грузия выигрывает информационную войну, впрочем, только относительно влияния на Запад.

- Азия и Ближний Восток - под российским влиянием. Мы надеемся, что с помощью наших партнеров продемонстрируем миру, что реально происходит в Грузии, - говорит Жвания.

В субботу на проспекте Руставели в центре Тбилиси перед зданием парламента открылась фотовыставка “Прага 1968 - Грузия 2008”, где каждый может убедиться, чем отличаются советские “освободители” от российских “миротворцев”. Выставлено около 40 снимков, на открытие пришел спикер Парламента Давид Бакрадзе и несколько депутатов. Информационный повод дан...

Для простых граждан просмотр российских телеканалов или Интернет-сайтов сегодня невозможен - их заблокировали везде, кроме учреждений власти.

В то же время в Тбилиси совсем не чувствуется враждебного отношения к русскому языку. По крайней мере по-русски можно заговорить на улице с любым прохожим (конечно, если вас поймут). Хотя на всякий случай, грузинские друзья предупредили, в случае чего говори: “Я из Украины”.

Руслан Луковский, Тбилиси