Вехи недели: Грузия, молчание Тимошенко и старт Гриценко
Конфликт на Кавказе рикошетом ударил по украинским политикам... Громкие заявления одних оттеняло молчание других... Нужно делать выводы – война вспыхнула недалеко от наших границ…
|Виктор Ющенко, Михаил Саакашвили
Благодаря конфликту и демонстративному выходу Грузии из СНГ граждане Украины узнали, что она членом Содружества не является – в свое время первый Президент Леонид Кравчук так и не подписал необходимые документы.
Сегодня же руководству нашей страны необходимо оперативно делать выводы из вооруженного конфликта неподалеку украинских границ. Как показали события в Южной Осетии, государству нужна не только консолидация власти, боеспособная армия, но и навыки ведения информационной войны. Пока Россия и Украина обмениваются легкими информационными тычками, но ситуация может обостриться в обозримой перспективе. По всей видимости, в новом бюджете Президент предложит заложить не только внушительную сумму на армейские нужды, но и значительный запас средств для покупки необходимого объема газа, цена которого для Киева вновь будет формироваться не экономическими факторами, а политической конъюнктурой.
Вряд ли Москва оставит без реакции последние президентские указы Ющенко. Виктор Андреевич полон решимости вынудить ЧФ отчитываться о своих тактических планах и не позволить использовать наши базы в качестве тыловых объектов воюющей стороны.
|Анатолий Гриценко
Надо сказать, что внутриполитические отголоски кавказского конфликта приобретают любопытный характер. Например, Давид Жвания уверен, что Саакашвили втянул Грузию в геополитическую авантюру, а Виктор Ющенко не имеет право столь энергично его поддерживать. Премьер Юлия Тимошенко, например, наотрез отказывается комментировать происходящее на Кавказе, хотя президентский Секретариат пытался вызвать ее на откровенность, применив весь арсенал средств: от неприятных предположений до фактического обвинения в сговоре с Кремлем. Страна тем временем пребывает в некоторой растерянности: лидер БЮТ, щедрой рукой дарившая информационные поводы на протяжении нескольких лет, на полторы недели исчезла из поля зрения сограждан. Теперь эксперты пытаются просчитать, с какой прической Юлия Владимировна вернется к выполнению служебных обязанностей. Если привычно заложенная вокруг головы коса сменится распущенными волосами – быть очередному витку кризиса.
|Григорий НЕМЫРЯ
Парламентарии и вовсе не торопятся высказывать консолидированную позицию относительно российско-грузинского конфликта. Хотя председатель Верховной Рады и считает необходимым принять согласованное заявление, даже минимальных усилий для созыва внеочередной парламентской сессии Арсений Яценюк не прикладывал. Видимо, Арсению Петровичу было достаточно ознакомиться с позициями представителей разных фракций, чтобы понять: дискуссия о смысловом наполнении заявления о событиях на Кавказе без драки не обойдется. Вот Яценюк и решил события пока не форсировать.
Зато Виктор Ющенко решил показать, что продолжает держать руку на пульсе восстановления нормальной жизни западных областей после рекордного наводнения. Президент не только в очередной раз посетил пострадавшие районы, но и призвал провести внеочередное правительственное заседание и заседание СНБО, чтобы заслушать отчеты о ликвидации последствий стихии. Не справляющимся губернаторам глава государства пригрозил увольнением, хотя все понимают: главным объектом президентской критики уже привычно станет правительство.
Евгений Магда