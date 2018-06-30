Вехи недели: Грузия, молчание Тимошенко и старт Гриценко

Грузинский президент Михаил Саакашвили был в Украине частым гостем (последний раз – на концерте Пола Маккартни в июне этого года). Стоит ли удивляться, что Виктор Ющенко энергично вступился за кума и союзника. Виктор Андреевич вместе с лидерами стран Балтии и польским коллегой побывали в Тбилиси, где они выступили на митинге в поддержку территориальной целостности Грузии. Ющенко хорошо понимает, что вопрос суверенитета кавказской республики имеет практическое значение и для Украины, в которой начали примерять осетинский сценарий на Крымский полуостров. Вопреки национальным традициям, полыхнувшая у соседей «пристройка» стала поводом для анализа состояния пожарной безопасности собственного дома.

Благодаря конфликту и демонстративному выходу Грузии из СНГ граждане Украины узнали, что она членом Содружества не является – в свое время первый Президент Леонид Кравчук так и не подписал необходимые документы.

Сегодня же руководству нашей страны необходимо оперативно делать выводы из вооруженного конфликта неподалеку украинских границ. Как показали события в Южной Осетии, государству нужна не только консолидация власти, боеспособная армия, но и навыки ведения информационной войны. Пока Россия и Украина обмениваются легкими информационными тычками, но ситуация может обостриться в обозримой перспективе. По всей видимости, в новом бюджете Президент предложит заложить не только внушительную сумму на армейские нужды, но и значительный запас средств для покупки необходимого объема газа, цена которого для Киева вновь будет формироваться не экономическими факторами, а политической конъюнктурой.

Вряд ли Москва оставит без реакции последние президентские указы Ющенко. Виктор Андреевич полон решимости вынудить ЧФ отчитываться о своих тактических планах и не позволить использовать наши базы в качестве тыловых объектов воюющей стороны.

Бывший министр обороны, глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Гриценко предлагает выплатить северо-восточному соседу долги прошлых лет, после чего серьезно поговорить с Москвой о повышении стоимости пребывания российского Черноморского флота в украинских портах, как это предусмотрено украинско-российскими соглашениями (начиная с 2008 года цена за аренду территорий Украины Черноморским флотом должна быть рыночная). Цена вопроса, по прикидкам Анатолия Степановича, составляет порядка миллиарда долларов в год. Глава парламентского комитета на минувшей неделе раздал столько комментариев о ситуации в Грузии, что невольно сложилось впечатление, будто Гриценко начал собственную президентскую кампанию. Экс-министр обороны не только привычно пожурил своего преемника Юрия Еханурова за невыполнение задач по боевой подготовке Вооруженных Сил, но и предположил, что для Украины реальные преобразования в экономике и политической жизни куда важнее ритуального присоединения к ПДЧ. Гриценко предлагает концепцию просвещенной сильной руки – цепкой и человечной одновременно.

Надо сказать, что внутриполитические отголоски кавказского конфликта приобретают любопытный характер. Например, Давид Жвания уверен, что Саакашвили втянул Грузию в геополитическую авантюру, а Виктор Ющенко не имеет право столь энергично его поддерживать. Премьер Юлия Тимошенко, например, наотрез отказывается комментировать происходящее на Кавказе, хотя президентский Секретариат пытался вызвать ее на откровенность, применив весь арсенал средств: от неприятных предположений до фактического обвинения в сговоре с Кремлем. Страна тем временем пребывает в некоторой растерянности: лидер БЮТ, щедрой рукой дарившая информационные поводы на протяжении нескольких лет, на полторы недели исчезла из поля зрения сограждан. Теперь эксперты пытаются просчитать, с какой прической Юлия Владимировна вернется к выполнению служебных обязанностей. Если привычно заложенная вокруг головы коса сменится распущенными волосами – быть очередному витку кризиса.

За Тимошенко пришлось отдуваться вице-премьеру Григорию Немыре и БЮТ. Григорий Михайлович заверил, что правительство на крови пиариться не станет, но все поставленные задачи по эвакуации из зоны конфликта граждан Украины и оказанию гуманитарной помощи выполнило с честью. Немыря не преминул пообещать, что Юлия Тимошенко и впредь будет сдержанно реагировать на происходящее за рубежом, ведь внешнеполитические вопросы остаются прерогативой президента. БЮТ же сформулировал свою позицию в демонстративно нейтральном заявлении.

Парламентарии и вовсе не торопятся высказывать консолидированную позицию относительно российско-грузинского конфликта. Хотя председатель Верховной Рады и считает необходимым принять согласованное заявление, даже минимальных усилий для созыва внеочередной парламентской сессии Арсений Яценюк не прикладывал. Видимо, Арсению Петровичу было достаточно ознакомиться с позициями представителей разных фракций, чтобы понять: дискуссия о смысловом наполнении заявления о событиях на Кавказе без драки не обойдется. Вот Яценюк и решил события пока не форсировать.

Зато Виктор Ющенко решил показать, что продолжает держать руку на пульсе восстановления нормальной жизни западных областей после рекордного наводнения. Президент не только в очередной раз посетил пострадавшие районы, но и призвал провести внеочередное правительственное заседание и заседание СНБО, чтобы заслушать отчеты о ликвидации последствий стихии. Не справляющимся губернаторам глава государства пригрозил увольнением, хотя все понимают: главным объектом президентской критики уже привычно станет правительство.

Евгений Магда