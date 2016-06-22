Neue Zürcher Zeitung: Зеленый свет для продления санкций ЕС

Об этом пишет Никлаус Нусплигер в статье "Зеленый свет для продления санкций ЕС", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Многие наблюдатели сомневались, что 28 стран ЕС продлят экономические санкции в отношении России без открытого спора. Но во вторник представители стран ЕС единогласно и без суеты подготовили почву для продления штрафных мер на шесть месяцев. Тем не менее, решение еще должно быть утверждено на уровне министров, что может произойти в пятницу. Даже если этот шаг будет отложен до саммита ЕС на следующей неделе, в вопросе продления санкций уже вряд ли что-то изменится.

Ослабление за прогресс?

Экономические санкции были введены после того, как в июле 2014 года над восточной Украиной был сбит самолет малазийских авиалиний с 298 пассажирами на борту. Изначально основанием послужило то, что Москва поддерживала пророссийских сепаратистов. В 2015 году меры были привязаны к Минскому мирному соглашению, которое, кроме прочего, предусматривает также проведение местных выборов и передачу контроля над российско-украинской границей Киеву. Пока это соглашение не будет выполнено в полном объеме, санкции в сфере финансов, энергетики и вооружения сохранятся. До сегодняшнего дня этого решения придерживались все страны ЕС, несмотря на серьезные последствия санкций не только для российской экономики, но и для европейцев.

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Однако, в течение многих месяцев за кулисами ведется борьба за привязку санкций к выполнению Минских договоренностей. У Берлина неоднозначное отношение из-за разногласий в большой коалиции. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (СДПГ) поставил под сомнение прежний курс, руководствующийся принципом "все или ничего". По его мнению, должна быть возможность постепенного ослабления санкций за прогресс в мирном процессе. Для России это может стать стимулом продолжать усилия по урегулированию замороженного конфликта в Украине.

Париж хочет обсудить Минские договоренности

Подобный курс, похоже, выбрала и Франция. Министр иностранных дел Жан-Марк Эро недавно призвал провести дискуссию о дальнейшей работе с Минским мирным планом уже на предстоящем саммите ЕС. Страны должны обсудить возможность ослабления санкций в случае существенного прогресса. Французское правительство оказалось под давлением после того, как в апреле парламент принял необязательную резолюцию, предусматривающую отмену санкций.

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Поддержку также могут выразить Венгрия, Словакия и Италия, которые всегда были примирительно настроены в отношении Москвы. Великобритания, Польша и страны Балтии заняли твердую позицию. Министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд недавно подчеркнул, что для отмены санкций необходимо выполнение всех условий мирного плана. Поэтому молчаливое согласие в вопросе продления санкций еще на шесть месяцев не сможет отвлечь внимание от разногласий стран ЕС по поводу будущего курса в отношении Москвы.