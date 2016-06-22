Россия готовится к возможному будущему противостоянию со странами Запада - разведка

Об этом в эфире на Еспресо.TV сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.

"В этом году разведки многих стран мира делали такую же оценку как канадские специалисты. Канадские коллеги еще раз доказали то, что многие меры, которые осуществляет Россия на территории Украины, так и на территории стран Балтии, стран бывшего СССР это демонстрация силы и желание России отстаивать свои интересы любой ценой, включая военную силу", - сказал представитель военной разведки.

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По его словам, это подкрепляется не только заявлениями, но и широкомасштабными мероприятиями по оперативно-боевой подготовке, в частности, наращиванием группировки российских войск на юго-западном и западном направлениях.

"Идет стратегическое развертывание вооруженных сил РФ, которое является одним из этапов подготовки к возможному вооруженному конфликту с Европой. Это происходит на границах с Украиной и на границах Балтии", - резюмировал Скибицкий.