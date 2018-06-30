Янукович и Тимошенко как зеркало украинской безвекторности?

Вторжение российских войск на территорию Грузии возмутило едва ли не весь мир. Военные операции, бомбежки, сотни погибших и раненных с обеих сторон... К счастью, такое на нашей планете случается нечасто, поэтому и вызывает широкий резонанс. События в Южной Осетии не комментировали разве что верховный шаман королевства Лесото и лидеры пингвинов Антарктиды. А еще – некоторые из топ-политиков Украины...

И это не может не удивлять. Ведь для Украины Грузия особенно и трепетно важна: стратегический партнер, побратим по ГУАМ, наш „сиамский близнец” в деле демократических реформ и евроатлантической интеграции, страна, через которую проходят маршруты транзита энергоносителей, призванные обеспечить долгожданную диверсификацию источников их поставок в Украину. Молчание Виктора Януковича и Юлии Тимошенко (еще недавно подчеркивавшей личную дружбу с Михаилом Саакашвили) на этом фоне выглядит особенно красноречивым.

В конце-концов, то, что произошло в Грузии, – это отнюдь не „бином Ньютона”, если оценивать события, руководствуясь не политическими и геополитическими рассуждениями и симпатиями, а (как призывал сверхопытный дипломат Анатолий Зленко) исходя из норм международного права, таких понятий, как „права человека” и „территориальная целостность государства”. Подавляющее большинство экспертов мира сходятся во мнении: грузинские власти, спровоцированные многочисленными обстрелами и терактами, прибегли к сомнительному шагу – начали военную операцию в Южной Осетии, НА ТЕРРИТОРИИ ГРУЗИИ (отметим, на собственной территории). Установить правомерность и законность этих действий Тбилиси полномочны лишь и исключительно соответствующие международные организации. Вместо этого право „верховного международного судьи” на неясных основаниях присвоил себе Кремль, совершив агрессию на территорию другого государства. Налицо грубое и откровенное нарушение норм международного права и основополагающих международных соглашений. Решать международные проблемы необходимо не стрельбой, не репрессиями и мародерством, а мирными переговорами. Это азбука международных отношений, которой не знают разве что необразованные варвары.

Если не придерживаться этих выстраданных на протяжении бурного ХХ века принципов, есть все шансы получить цивилизационный реверс и вернуться от эпохи демократии во времена неконтролируемого варварского насилия. И это варварство при наличии современных вооружений будет куда страшнее средневекового.

Трагические события в Южной Осетии стали своего рода лакмусовой бумажкой для украинского политикума. Представителям отечественной политической элиты пришлось проявить свои „окраски”, реагируя на принципиальный и чрезвычайно важный для Украины вызов.

В этом плане не может не вызывать уважения позиция Президента Украины Виктора Ющенко и его внешнеполитической команды, основанная на адекватном понимании проблемы. Даже при том, что некоторые действия главы государства граничили с донкихотством. Интересно, каким образом и какими средствами Украина будет выполнять указ Президента о порядке передвижения кораблей Российского черноморского флота? В сущности вроде бы правильно, а выполнить невозможно (по крайней мере, без очень негативных последствий). Политика, как известно, искусство возможного. Лучше бы не прибегать в такой ситуации к голой риторике.

Лично для автора неприемлема откровенно „кремлепоклонническая” позиция лидеров коммунистов (особенно шутовские акции Леонида Грача), социалистов и радикальной части Партии регионов. Но, в конце-концов, это есть позиция, причем, позиция для нашей „пятой колонны” вполне искренняя. Для этих людей „Россия” словом сакральное, они готовы все простить „большому старшему брату” ради „великой переяславской дружбы”. Не так откровенна позиция Владимира Литвина и литвиновцев, но инвектива, мол, „не следовало становиться на сторону одной из сторон конфликта”, содержит в себе скрытое содержание: „не нужно нападать на Россию”.

Однако перечисленные политики имеют в обществе далеко не высшие рейтинги. В том числе, и Президент. Потому важным ориентиром для украинцев должны были бы стать четкие комментарии электоральных лидеров, а следовательно и лидеров общественного мнения – Юлии Тимошенко и Виктора Януковича. Но они хранят „тревожное молчание”.

В прессе уже много писали о якобы прагматизме такого поведения политиков, лелеющих далекоидущие планы на следующие президентские и парламентские выборы. Тимошенко и Януковичу не с руки ссориться с Россией, в поддержку которой оба явно рассчитывают. Настраивать против себя пророссийский электорат нет никакого смысла. А премьеру еще решать с Кремлем и Газпромом сверхтрудный вопрос цены на природный газ – так зачем лишний раз раздражать „милостивцев”?

Если уклонение от комментариев со стороны Януковича никого не удивляет, то к у многих политиков и обозревателей возникают закономерные вопросы. Ведь Юлия Владимировна в последние годы старательно позиционировалась как представитель национал-демократического политического направления. Потому ее пауза а-ля Джулия Ламберт зависла явно не в интересах самой талантливой актрисы украинского политикума. Неужели соответствуют действительности многочисленные обвинения в адрес Тимошенко о тайных сепаратных договоренностях с Путиным?

Депутат от БЮТ Андрей Шевченко сказал на днях в интервью: „Есть момент разочарования. Я действительно хотел бы, чтобы Тимошенко сказала о Грузии вслух”. Зато Юлия Владимировна заслужила сомнительный комплимент обозревателя одного официозного российского информагентства: „Тимошенко грех жаловаться на нехватку популярности, а ее нынешнее стремление дистанцироваться от политических шоу, которые устраивает Ющенко, объективно расширяет, по мнению наблюдателей, базу ее электоральной поддержки”.

В свое время Леонида Кучму страшно ругали за „многовекторность” во внешней политике. А что имеем теперь? Безвекторность со стороны ключевых игроков украинского политического поля? Кажется, она бьет по интересам Украины намного больнее, чем многовекторность.

Может, действительно у кого-то временно „расшириться база электоральной поддержки”. Но это красноречивое молчание в России могут воспринять как знак согласия со стороны Украины. И тогда вскоре по „мосту дружбы” через Керченский пролив к нам двинулись „миротворцы”. Спасать бедных „русскоязычных соотечественников”, скажем, от принуждения к просмотру фильмов с украинскими субтитрами. Не худший повод, чем любой другой...

А впрочем, автора мучает еще один вопрос: а может такая украинская безвекторность больше отвечает новым реалиям европейской политической жизни, чем резкие движения Ющенко? Смотришь на сервильное поведение Николя Саркози при встрече с президентом РФ Дмитрием Медведевым, читаешь те странные миротворческие документы, позволяющие оставаться российским войскам на оккупированной территории Грузии, и убеждаешься – таки да!

Таки создан какой-то новый „единый европейский дом”. Хорошо обустроенный и благополучный. На его заднем плане рисуется фигура управдома Путина, который голосом Нонны Мордюковой ласково приговаривает: „А не будут брать наши миротворческие планы, отключим газ!..”

Николай Писарчук