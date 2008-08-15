Война войной, а газовые переговоры - по расписанию

На сегодняшний день газовые переговоры между Украиной и Россией идут без сбоев.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА.

«Все идет своим чередом», - подчеркнул О.ДУБИНА.

Как сообщал УНИАН, директор Международного института политической экспертизы (г. Москва) Евгений МИНЧЕНКО ранее заявлял, что любое обострение отношений между Украиной и Россией будет негативно влиять на переговоры по поставкам газа в Украину.

При этом он добавил, что, видимо, поэтому премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО ничего не говорит по поводу конфликта Грузии и России, и «абсолютно правильно делает с политической точки зрения».

Справка УНИАН. Российский газ в Украину в 2008 году поставляется по 179,5 долл. за тыс. куб. м по сравнению со 130 долл. за тыс. куб. м в 2007 году и 95 долл. за тыс. куб. м в 2006 году. Ставка транзита российского газа через территорию Украины выросла с 1,6 долл. в 2007 году до 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км в 2008 году.

В конце июля глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что цена на газ для Украины с 1 января 2009 года повысится до 400 долларов за тысячу кубометров.