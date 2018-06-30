Как Россия защищает интересы своих граждан в Грузии

Не все россияне однозначно воспринимают события на Кавказе. Особенно те, кого во время военного конфликта российская власть бросила на произвол судьбы... Репортаж С начала военных действий в Южной Осетии российские каналы постоянно ретранслируют заявления президента Медведева и премьера Путина, в которых красной линией проходит главный тезис: “русские своих на войне не бросают”. Собственно, именно в этом Россия и пытается заверить все международное сообщество, объясняя мотивы операции «по принуждению агрессора к миру».

Но достаточно попасть в международный аэропорт “Тбилиси”, чтобы убедиться, что никаких “своих” Россия на территории Грузии не защищает. В аэропорту грузинской столицы познакомился с Лолитой, гражданкой РФ. Ей, как и многим другим россиянам, просто не повезло оказаться «на другой стороне фронта». Говорит, она с мужем на лето приехала отдыхать сюда, в Грузию. Тогда не знали, что выехать из Тбилиси, да еще и с маленьким ребенком на руках, будет так сложно.

Все полеты в Москву Россия отменила, – рассказывает россиянка. – Билеты удалось взять лишь на рейс Ереван–Москва. В Ереван из Тбилиси будем добираться на такси, это будет стоить 200 дол. Плюс два билета на самолет по 600 дол. За своего полуторагодовалого ребенка, который будет сидеть на коленях, я вынуждена платить как за взрослого!

Разговорившись с гражданкой РФ, выясняю, что далеко не все россияне однозначно воспринимают последние события на Кавказе. А особенно те из них, кого во время военного конфликта российская власть просто бросила на произвол судьбы: отменила прямые авиарейсы, эвакуировала посольство РФ в Тбилиси. Простые граждане России, большинство из которых в Грузии отдыхали или гостили, о своей эвакуации теперь вынуждены думать сами.

– Боюсь не грузин, а россиян. Они могут устроить все что угодно, а затем показывать по РТР, какие нелюди (изверги) грузины, – говорит Лолита. – Мой муж с Кавказа – гражданин России. Мы живем в Москве, и я боюсь за него, даже когда он идет в магазин за хлебом. Хотя документы у нас в порядке, боюсь этих отморозков... Надоело бояться...

После начала боевых действий в Южной Осетии, а затем – бомбардировок так называемых «военных объектов» вне зоны конфликта – из Грузии начали убегать все, кто имел такую возможность. По показаниям очевидцев, напуганные пассажиры едва ли не штурмом брали гражданские самолеты. Довольно много держав, в частности и Украина, ввели дополнительные рейсы для эвакуации своих граждан. Между тем руководство РФ наоборот прекратило прямое сообщение с Грузией. Сегодня наиболее безопасные для россиян маршруты возвращения домой лежат через Киев, Ереван, Баку, Минск и даже Турцию...

Таксист Ираклий рассказывает, что за те несколько дней, пока в Грузии продолжались военные действия, разговоры у касс тбилисского аэропорта происходили по одному трагикомическому сценарию:

– Билеты есть?

– А вам куда?

– Да куда-нибудь!

Сейчас все авиабилеты в направлении Тбилиси–Киев (стоимостью от 300 до 650 долларов) уже раскуплены до первых чисел сентября. Впрочем, после заявления Медведева о прекращении “операции по принуждению агрессора к миру” (попробуй произнести!) паника среди желающих оставить опасную территорию постепенно спадает. Сегодня (15 августа) самолет на Киев отбыл с двумя пустыми местами... В то же время самолеты в обратном направлении пока еще пусты на 75%.

На прощание спрашиваю у россиянки, кто, по ее мнению, виноват в том, что начались боевые действия. Теперь это уже несущественно, считает она.

– Погибли люди... Мира не будет долго…

Руслан Луковский, Тбилиси