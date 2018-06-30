Как Россия защищает интересы своих граждан в Грузии
Не все россияне однозначно воспринимают события на Кавказе. Особенно те, кого во время военного конфликта российская власть бросила на произвол судьбы... Репортаж
Не все россияне однозначно воспринимают события на Кавказе. Особенно те, кого во время военного конфликта российская власть бросила на произвол судьбы... РепортажС начала военных действий в Южной Осетии российские каналы постоянно ретранслируют заявления президента Медведева и премьера Путина, в которых красной линией проходит главный тезис: “русские своих на войне не бросают”. Собственно, именно в этом Россия и пытается заверить все международное сообщество, объясняя мотивы операции «по принуждению агрессора к миру».
Но достаточно попасть в международный аэропорт “Тбилиси”, чтобы убедиться, что никаких “своих” Россия на территории Грузии не защищает. В аэропорту грузинской столицы познакомился с Лолитой, гражданкой РФ. Ей, как и многим другим россиянам, просто не повезло оказаться «на другой стороне фронта». Говорит, она с мужем на лето приехала отдыхать сюда, в Грузию. Тогда не знали, что выехать из Тбилиси, да еще и с маленьким ребенком на руках, будет так сложно.
Все полеты в Москву Россия отменила, – рассказывает россиянка. – Билеты удалось взять лишь на рейс Ереван–Москва. В Ереван из Тбилиси будем добираться на такси, это будет стоить 200 дол. Плюс два билета на самолет по 600 дол. За своего полуторагодовалого ребенка, который будет сидеть на коленях, я вынуждена платить как за взрослого!
Разговорившись с гражданкой РФ, выясняю, что далеко не все россияне однозначно воспринимают последние события на Кавказе. А особенно те из них, кого во время военного конфликта российская власть просто бросила на произвол судьбы: отменила прямые авиарейсы, эвакуировала посольство РФ в Тбилиси. Простые граждане России, большинство из которых в Грузии отдыхали или гостили, о своей эвакуации теперь вынуждены думать сами.
– Боюсь не грузин, а россиян. Они могут устроить все что угодно, а затем показывать по РТР, какие нелюди (изверги) грузины, – говорит Лолита. – Мой муж с Кавказа – гражданин России. Мы живем в Москве, и я боюсь за него, даже когда он идет в магазин за хлебом. Хотя документы у нас в порядке, боюсь этих отморозков... Надоело бояться...
После начала боевых действий в Южной Осетии, а затем – бомбардировок так называемых «военных объектов» вне зоны конфликта – из Грузии начали убегать все, кто имел такую возможность. По показаниям очевидцев, напуганные пассажиры едва ли не штурмом брали гражданские самолеты. Довольно много держав, в частности и Украина, ввели дополнительные рейсы для эвакуации своих граждан. Между тем руководство РФ наоборот прекратило прямое сообщение с Грузией. Сегодня наиболее безопасные для россиян маршруты возвращения домой лежат через Киев, Ереван, Баку, Минск и даже Турцию...
Таксист Ираклий рассказывает, что за те несколько дней, пока в Грузии продолжались военные действия, разговоры у касс тбилисского аэропорта происходили по одному трагикомическому сценарию:
– Билеты есть?
– А вам куда?
– Да куда-нибудь!
Сейчас все авиабилеты в направлении Тбилиси–Киев (стоимостью от 300 до 650 долларов) уже раскуплены до первых чисел сентября. Впрочем, после заявления Медведева о прекращении “операции по принуждению агрессора к миру” (попробуй произнести!) паника среди желающих оставить опасную территорию постепенно спадает. Сегодня (15 августа) самолет на Киев отбыл с двумя пустыми местами... В то же время самолеты в обратном направлении пока еще пусты на 75%.
На прощание спрашиваю у россиянки, кто, по ее мнению, виноват в том, что начались боевые действия. Теперь это уже несущественно, считает она.
– Погибли люди... Мира не будет долго…
Руслан Луковский, Тбилиси