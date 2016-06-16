На Донетчине военный получил 10 лет за разбойное нападение на магазин в районе линии фронта

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, в ходе судебных слушаний было установлено, что в октябре 2015 года 34-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины разведывательного взвода механизированного батальона воинской части, одетый в камуфляжную форму и балаклаву, вооруженный автоматом Калашникова и гранатой, проник в магазин, расположенный в селе Зайцево Артемовского (Бахмутского) района Донецкой области.

Сделав несколько выстрелов в воздух, военнослужащий завладел личными вещами двух работников магазина, а также денежными средствами в сумме свыше 13 тысяч гривень.

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После этого на угнанном автомобиле он вывез двух сотрудников магазина, а также владельца авто в неизвестном направлении.

Угрожая автоматом, правонарушитель приказал потерпевшим не сообщать в полицию о преступлении и скрылся. Впоследствии он был задержан и арестован.

Суд, поддержав позицию государственного обвинения, признал военнослужащего виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 и ч.3 ст.187 (разбой), ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины, и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией 50% имущества.