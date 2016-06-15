Порошенко назначил посла в Непале

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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«Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Индия Полиху Игоря Зиновьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Федеративной Демократической Республике Непал по совместительству», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко назначил Любовь Непоп чрезвычайным и полномочным послом Украины в Венгрии.