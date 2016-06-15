Порошенко назначил посла в Непале
23:01, 15 июня 2016Политика
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Президента Украины Петр Порошенко подписал указ «О назначении И.Полихи Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Федеративной Демократической Республике Непал» №255/2016.
Порошенко назначил посла в Непале / president.gov.ua
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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«Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Индия Полиху Игоря Зиновьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Федеративной Демократической Республике Непал по совместительству», - говорится в документе.
Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко назначил Любовь Непоп чрезвычайным и полномочным послом Украины в Венгрии.
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