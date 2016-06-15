Кремль "с осторожностью" отнесся к идее Украины и НАТО усилить присутствие в Черном море

Об этом передает РИА «Новости»

Он выразил надежду, что данное обсуждение не повлечет за собой роста опасности в этом регионе.

«Будем оставлять за собой право принять встречные адекватные контрдействия против этого», - заявил он.

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Замглавы МИД подчеркнул, что Москва «со всей серьезностью и осторожностью» относится к идее Украины присоединиться к возможной черноморской группировке НАТО.

В МИД заявили об ущербе безопасности региона из-за соединения НАТО в Черном море.