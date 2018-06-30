Чем вызвано молчание Тимошенко?

Кавказский кризис заставил украинских политиков встрепенуться. Похоже, эскалация напряженности на Кавказе застала врасплох Юлию Тимошенко, не комментирующую происходящее вопреки своему обыкновению. Видимо, лидеру БЮТ сегодня выгоднее держать паузу, чем сказать что-нибудь внятное.

Юлию Владимировну не случайно считают самым активным политиком страны. Действительно, с момента возвращения в премьерское кресло в декабре прошлого года, Тимошенко позволила себе лишь однажды заболеть, постоянно оставаясь на авансцене политической жизни. Деятельность правительства – не театр, здесь вторым составом исполнителей можно обойтись далеко не всегда. До августа 2008-го Юлия Владимировна словом и делом доказывала, что у нее нет отпусков. Поэтому ее исчезновение из информационного поля удивил многих и вызвал пересуды. Готовый ответ предложил лидер «Единого Центра»: Игорь Криль уверен, что Тимошенко отдыхает на одном из островов в Средиземном море с «соратниками из СДПУ(о)». Игорь Иванович вообще очень ревниво следит за действиями премьера, добровольно взяв на себя функцию общественного контролера правительства.

Эксперты и аналитики уже увязали премьерское молчание с будущими переговорами по газу с Россией и предстоящей президентской кампанией, в которой Тимошенко определенно будет не пассивным участником. Хорошо известно, что Кремль и Газпром – почти одно и то же. По всей видимости, в Москве сделали выводы из допущенных в 2004 году ошибок по отношению к Украине и постараются, как минимум, диверсифицировать политические риски.

Впрочем, в правительственно-бютовской позиции есть немало странностей. «Личный МИД» Тимошенко Григорий Немыря был командирован в Тбилиси в качестве спецпредставителя Кабинета Министров только 11 августа. Видимо, Григорий Михайлович должен внести свою лепту в организуемое европосредниками прекращение огня. Впрочем, решение правительства контрастирует с позицией «сердечников». Дескать, внешняя политика – прерогатива главы государства, а премьеру есть чем заняться на родной земле. Любопытно, что самостоятельные комментарии относительно событий на Кавказе от бютовцев звучат не часто. Да и сама Юлия Владимировна, тепло общавшаяся с Михаилом Саакашвили во время официального визита в Грузию в 2005 году, получившая от него телефонные поздравления в декабре 2007-го сразу после избрания премьером, молчит как-то нелогично.

Понятно, что на Банковой не могли пропустить такой промах заклятого политического друга и оперативно закрутили пиар-карусель над позициями правительства. Высокопоставленные чиновники президентского Секретариата дали понять, что молчание Тимошенко – вовсе не золото, а попытка получить определенные политические дивиденды уже в ближайшее время. Подчиненные Виктора Балоги напомнили, что сдавать национальные интересы ради получения собственной выгоды не следует. Масла в огонь подлило «принятое заочным голосованием» решение СНБО, ограничивающее свободу действий Черноморского флота Российской Федерации. Как сообщил журналистам первый заместитель главы Секретариата Александр Шлапак, подписей Юлии Тимошенко и Юрия Луценко под решением не было, на что в аппарате премьера и министра внутренних дел ответили, что их не приглашали на заседание Совета. Поскольку СНБО осталось единственным органом, где существует пропрезидентское большинство, позиция Юлии Владимировны и Юрия Витальевича ничего изменить не могла, зато отсутствие автографов под решением может ударить по их репутации.

Хотя июльский визит в Украину председателя правления Газпрома Алексея Миллера сопровождался бодрыми комментариями украинского премьера, никакой конкретики за ними не последовало. Очевидно, что газовые переговоры вступят в активную фазу только осенью – российской энергетической монополии выгодно тянуть время до подписания контракта на поставки в следующем году. Видимо, рассчитывать на обещанное Тимошенко долгосрочное соглашение не стоит.

Благоприятный, на первый взгляд, для Юлии Тимошенко вариант – минимальное повышение стоимости газа при сохранении объемов его поставок Украине. Он возможен только в обмен на значительные уступки в будущем, поэтому лидеру БЮТ все равно придется объясняться с Ющенко. Да и, откровенно говоря, тактические навыки леди Ю никак не трансформируются в стратегическое мышление. Вряд ли цена на газ будет такой низкой, что вдохновленные ею сограждане внесут Юлию Владимировну в Мариинский дворец по итогам президентской кампании. К тому же премьер неоднократно заверяла, что на потребности жилищно-коммунального хозяйства достаточно газа внутренней добычи, а работать на интересы крупных промышленных предприятий у нее оснований нет.

Сохранение премьерского портфеля для Тимошенко станет маловероятным, если стоимость газа подберется к апокалиптическим прогнозам, то и дело просачивающимся из штаб-квартиры Газпрома. По здравому размышлению, очередной уход в оппозицию может стать как раз тем политическим сальто, с помощью которого можно оказаться в президентском кресле. Конечно, если у Юлии Владимировны хватит выдержки и запаса популярности. По крайней мере, распространенное по каналам малоизвестного агентства заявление Тимошенко о поддержке законного руководства и территориальной целостности Грузии выглядит хорошей миной при плохой игре.

Похоже, в новый политический сезон Украина вступит в не только на очередном витке противостояния внутри правящей элиты (отечественные политики наотрез отказываются занимать согласованную позицию по важнейшим внешнеполитическим вопросам), но и с запятнанным конъюнктурой знаменем блока, поддерживающего премьера. Если молчание Виктора Януковича стало уже привычным, то затянувшаяся пауза в активности Тимошенко может иметь для ее имиджа «ответственной за страну» неприятные последствия.

Евгений Магда

P.S. Пресс-секретарь премьер-министра Марина Сорока заявила, что Юлия Тимошенко не высказывала свою позицию относительно конфликта на Кавказе.