Чем вызвано молчание Тимошенко?
Если молчание Януковича стало уже привычным, то затянувшаяся пауза в активности Тимошенко может иметь для ее имиджа «ответственной за страну» неприятные последствия...
|Юлия Тимошенко
Юлию Владимировну не случайно считают самым активным политиком страны. Действительно, с момента возвращения в премьерское кресло в декабре прошлого года, Тимошенко позволила себе лишь однажды заболеть, постоянно оставаясь на авансцене политической жизни. Деятельность правительства – не театр, здесь вторым составом исполнителей можно обойтись далеко не всегда. До августа 2008-го Юлия Владимировна словом и делом доказывала, что у нее нет отпусков. Поэтому ее исчезновение из информационного поля удивил многих и вызвал пересуды. Готовый ответ предложил лидер «Единого Центра»: Игорь Криль уверен, что Тимошенко отдыхает на одном из островов в Средиземном море с «соратниками из СДПУ(о)». Игорь Иванович вообще очень ревниво следит за действиями премьера, добровольно взяв на себя функцию общественного контролера правительства.
Эксперты и аналитики уже увязали премьерское молчание с будущими переговорами по газу с Россией и предстоящей президентской кампанией, в которой Тимошенко определенно будет не пассивным участником. Хорошо известно, что Кремль и Газпром – почти одно и то же. По всей видимости, в Москве сделали выводы из допущенных в 2004 году ошибок по отношению к Украине и постараются, как минимум, диверсифицировать политические риски.
Впрочем, в правительственно-бютовской позиции есть немало странностей. «Личный МИД» Тимошенко Григорий Немыря был командирован в Тбилиси в качестве спецпредставителя Кабинета Министров только 11 августа. Видимо, Григорий Михайлович должен внести свою лепту в организуемое европосредниками прекращение огня. Впрочем, решение правительства контрастирует с позицией «сердечников». Дескать, внешняя политика – прерогатива главы государства, а премьеру есть чем заняться на родной земле. Любопытно, что самостоятельные комментарии относительно событий на Кавказе от бютовцев звучат не часто. Да и сама Юлия Владимировна, тепло общавшаяся с Михаилом Саакашвили во время официального визита в Грузию в 2005 году, получившая от него телефонные поздравления в декабре 2007-го сразу после избрания премьером, молчит как-то нелогично.
Понятно, что на Банковой не могли пропустить такой промах заклятого политического друга и оперативно закрутили пиар-карусель над позициями правительства. Высокопоставленные чиновники президентского Секретариата дали понять, что молчание Тимошенко – вовсе не золото, а попытка получить определенные политические дивиденды уже в ближайшее время. Подчиненные Виктора Балоги напомнили, что сдавать национальные интересы ради получения собственной выгоды не следует. Масла в огонь подлило «принятое заочным голосованием» решение СНБО, ограничивающее свободу действий Черноморского флота Российской Федерации. Как сообщил журналистам первый заместитель главы Секретариата Александр Шлапак, подписей Юлии Тимошенко и Юрия Луценко под решением не было, на что в аппарате премьера и министра внутренних дел ответили, что их не приглашали на заседание Совета. Поскольку СНБО осталось единственным органом, где существует пропрезидентское большинство, позиция Юлии Владимировны и Юрия Витальевича ничего изменить не могла, зато отсутствие автографов под решением может ударить по их репутации.
Хотя июльский визит в Украину председателя правления Газпрома Алексея Миллера сопровождался бодрыми комментариями украинского премьера, никакой конкретики за ними не последовало. Очевидно, что газовые переговоры вступят в активную фазу только осенью – российской энергетической монополии выгодно тянуть время до подписания контракта на поставки в следующем году. Видимо, рассчитывать на обещанное Тимошенко долгосрочное соглашение не стоит.
Благоприятный, на первый взгляд, для Юлии Тимошенко вариант – минимальное повышение стоимости газа при сохранении объемов его поставок Украине. Он возможен только в обмен на значительные уступки в будущем, поэтому лидеру БЮТ все равно придется объясняться с Ющенко. Да и, откровенно говоря, тактические навыки леди Ю никак не трансформируются в стратегическое мышление. Вряд ли цена на газ будет такой низкой, что вдохновленные ею сограждане внесут Юлию Владимировну в Мариинский дворец по итогам президентской кампании. К тому же премьер неоднократно заверяла, что на потребности жилищно-коммунального хозяйства достаточно газа внутренней добычи, а работать на интересы крупных промышленных предприятий у нее оснований нет.
Сохранение премьерского портфеля для Тимошенко станет маловероятным, если стоимость газа подберется к апокалиптическим прогнозам, то и дело просачивающимся из штаб-квартиры Газпрома. По здравому размышлению, очередной уход в оппозицию может стать как раз тем политическим сальто, с помощью которого можно оказаться в президентском кресле. Конечно, если у Юлии Владимировны хватит выдержки и запаса популярности. По крайней мере, распространенное по каналам малоизвестного агентства заявление Тимошенко о поддержке законного руководства и территориальной целостности Грузии выглядит хорошей миной при плохой игре.
Похоже, в новый политический сезон Украина вступит в не только на очередном витке противостояния внутри правящей элиты (отечественные политики наотрез отказываются занимать согласованную позицию по важнейшим внешнеполитическим вопросам), но и с запятнанным конъюнктурой знаменем блока, поддерживающего премьера. Если молчание Виктора Януковича стало уже привычным, то затянувшаяся пауза в активности Тимошенко может иметь для ее имиджа «ответственной за страну» неприятные последствия.
Евгений Магда
P.S. Пресс-секретарь премьер-министра Марина Сорока заявила, что Юлия Тимошенко не высказывала свою позицию относительно конфликта на Кавказе.