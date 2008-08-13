Луценко: Шлапак постоянно занимается политической ложью

Министр внутренних дел Украины, лидер Гражданского движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО требует от первого заместителя главы Секретариата Президента Александра ШЛАПАКА опровергнуть информацию о том, что он якобы не поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны об условиях перемещения Черноморского флота России по территории Украины.

Об этом говорится в заявлении Ю.ЛУЦЕНКО, переданном УНИАН пресс-службой Гражданского движения "Народная самооборона".

Комментируя сегодняшнее заявление А.ШЛАПАКА о заседании СНБО, Ю.ЛУЦЕНКО выразил удивление по поводу того, что он якобы не голосовал за проект решения об условиях перемещения ЧФ РФ по территории Украины.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, он, как большинство членов СНБО, сейчас в законном отпуске, находится в режиме телефонной связи, однако с ним никто не связывался по этому вопросу и даже не предупредил о проведении сегодня заседания СНБО.

«Я впервые слышу о заседании СНБО, хотя постоянно нахожусь в режиме телефонной связи», - подчеркнул он.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что МВД еще несколько месяцев назад полностью согласовало проекты принятых решений об условиях перемещения Черноморского флота России по территории Украины.

Ю.ЛУЦЕНКО требует от А.ШЛАПАКА опровержения неправдивой информации. «Если А.ШЛАПАК не извинится перед Юрием ЛУЦЕНКО и не опровергнет неправдивую информацию, Ю.ЛУЦЕНКО оставляет за собой право подать на него в суд», - говорится в заявлении.

«ШЛАПАК постоянно занимается профессиональной политической ложью, но в этом занятии ему стоит иметь предел, в частности, в вопросах, касающихся национальных интересов Украины», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 августа, во время брифинга первый заместитель главы Секретариата Президента Украины А.ШЛАПАК сообщил, что Президент Виктор ЮЩЕНКО утвердил решение СНБО о порядке пересечения государственной границы Украины военнослужащими, военными кораблями (судами обеспечения) и летательными аппаратами Черноморского флота Российской Федерации, который находится на территории Украины.

По словам А.ШЛАПАКА, Указом Президента также утвержден порядок согласования с компетентными органами Украины передвижений, связанных с деятельностью воинских формирований ЧФ России вне мест их дислокации на территории Украины.

По информации А.ШЛАПАКА, СНБО приняла это решение путем опроса. Решение поддержали 12 из 14 членов Совбеза (не поддержали премьер-министр и министр внутренних дел), сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента.