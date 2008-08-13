Украинские ракетчики не сбивали российские самолёты в Грузии

Министерство обороны Украины опровергает сообщение некоторых СМИ об участии украинских военнослужащих в обслуживании комплексов противовоздушной обороны на территории Грузии во время конфликта с Россией.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Управления пресс-службы Министерства обороны Украины.

В заявлении отмечается, что “сегодня, 13 августа, некоторые средства массовой информации обнародовали информацию о том, что российские боевые самолеты, которые принимали участие в “ковровых” жестоких бомбардировках территории независимого государства Грузии, якобы были сбиты с комплексов противовоздушной обороны, которые обслуживались военнослужащими Вооруженных Сил Украины”.

“Управление пресс-службы Министерства обороны Украины уполномочено заявить, что эти сообщения являются абсолютной ложью”, - говорится в документе.