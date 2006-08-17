Янукович ослепил журналистов своими туфлями (фото)

Во время саммита ЕврАзЭС в Сочи российские журналисты отметили, что премьер-министр Украины Виктор Янукович стал держаться подчеркнуто уверенно, даже с некоторым вызовом.

Об этом в четверг сообщает "Комсомольская правда".

Издание обратило внимание на обувь украинского премьера: "Его туфли просто сразили россиян наповал: лаковые, из тонкой плетеной кожи, они сияли в лучах пронзительного сочинского солнца, как стразы Сваровски".

По мнению столичных специалистов, к которым обратилась газета, премьер приехал в Сочи в итальянской обуви премиум-класса. Ее стоимость в Киеве колеблется от 1500 до 3000 долларов.

"Очарованные красотой премьерских туфель, журналисты даже не обратили внимание на его руки, а они тоже таили в себе сюрпризы", - продолжает издание.

"Ловким движением руки, подобно сказочной героине, извлекающей дары из рукавов, Янукович протянул растерявшемуся российскому премьеру сувенир - мини-модель самолета Ан-148, совместный плод российских и украинских авиастроителей", - говорится в статье.

"Это маленький намек", - прокомментировал Янукович, "мол, будем дружить самолетами".

Украинская правда