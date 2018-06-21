Вехи недели. Рискованный Центризбирком, катализаторы рейтингов и примиряющий Марш

Петр Порошенко намерен инициировать радикальное обновление Центризбиркома, предложив уволить 12 и назначить 11 новых его членов. На грани увольнения сегодня и все руководство ЦИК, различий не делают между гибким Михаилом Охендовским и принципиальным Андреем Магерой. На смену им должны придти люди, не располагающие избыточным опытом управления избирательным процессом. Когда именно придут – пока неясно, поскольку Андрей Парубий пообещал рассмотрение персоналий в контексте ЦИК в индивидуальном порядке, что добавляет интриги в процесс обновления контролирующего ход выборов в стране органа. Ситуация усугубляется продолжающимися в семи избирательных округах промежуточными парламентскими выборами, подвести итоги которых будет необходимо 17 июля.

Нет спокойствия в преддверии периода отпусков и у украинских политиков. Юлия Тимошенко заметно вдохновлена данными социологии от КМИС, уверенно прочащей ей президентское кресло при первом же удобном случае. Правда, когда этот случай официального представится, никто не берется предсказать. Да и появление Надежды Савченко в списке ведущих политиков страны должно побеспокоить Юлию Владимировну. Первый номер «Батькивщины» с похвальной непосредственностью делает заявления, от которых общественное мнение шарахает в разные стороны. И дистанцироваться от заявлений Надежды Савченко, зачастую звучащих в контексте российских интересов, «Батькивщине» будет все сложнее.

Непростые дни переживает Андрей Садовый, по позициям которого ударил мусорный скандал. Хотя проблемы обращения с отходами актуальна не только для Львова, гибель людей на Грибовичской свалке превратила ведущий город Западной Украины в эпицентр скандала. Лидер «Самопомощи» не нашел ничего лучшего, как обвинить неизвестных в поджоге мусора. Его парламентские соратники отчаянно контратакуют президентские позиции, хотя рейтинговые потери Садового на руку скорее его заклятым друзьям из других оппозиционных сил.

Неожиданно споро взялся за дело Юрий Луценко. Сотрудники Генеральной прокуратуры задержали двух подельников Сергея Курченко, «сверхнового» олигарха времен президентства Виктора Януковича. Справедливости ради отметим, что для общества сегодня важнее конкретные результаты наподобие возвращения денег в бюджет, чем лишение свободы даже архитекторов преступных схем. Еще одна задача для ГПУ – экстрадиция Юрия Колобова, министра финансов в правительстве Азарова, из Испании, и расставление точек над «і» в деле Юрия Иванущенко, известного соратника Виктора Януковича.

Марш равенства, прошедший в минувшее воскресенье в Украине, получился бескровным, но от того не менее эффективным. Интересно, что свои политические дивиденды заработали на нем практически все. Сторонники борьбы за гражданские права вновь излучали решимость без конвертации ее в конкретные законодательные инициативы, хотя в Марше приняли участие с полдюжины парламентариев. Представители правых сил демонстрировали решимость «дать отпор», но были вынуждены отступить перед лицом превосходящих сил стражей правопорядка. Хатия Деканоидзе почувствовала себя хозяйкой ситуации, хотя полиция и национальные гвардейцы действовали числом, а не умением.

Если на время проведения Олимпийских игр с античных времен прекращались войны, то старт Евро-2016 был отмечен не только битвой российских и английских фанатов, но и нападениями немцев на украинских болельщиков. Кроме драматического сопровождения футбольных матчей миллионам украинцам, вероятно, предстоит увидеть многих парламентариев на трибунах во время, отведенное в парламенте для голосования.