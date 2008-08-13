Ющенко "закрыл" Черноморский флот РФ на базах в Крыму

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом утвердил порядок передвижений воинских формирований Черноморского флота Российской Федерации вне мест их дислокации на территории Украины.

Текст Указа от 13 августа 2008 года № 705/2008 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины «О ситуации вокруг передвижений, связанных с деятельностью воинских формирований Черноморского флота Российской Федерации вне мест их дислокации на территории Украины» размещен на официальном сайте главы Украинского государства.

Указом вводится в действие решение СНБО от 13 августа 2008 года, в котором отмечается, что в Украине отсутствует четкий механизм, который бы предусматривал согласование с соответствующими компетентными органами государства передвижений военнослужащих, военных кораблей (судов обеспечения) и летательных аппаратов Черноморского флота Российской Федерации вне мест их дислокации.

Следствием такой ситуации является бесконтрольное, без соответствующего согласования передвижение по территории Украины воинских формирований и военнослужащих другого государства вне мест их дислокации, что не отвечает интересам национальной безопасности Украины, несет потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан Украины.

Учитывая данное решение, Президент своим Указом утвердил такой порядок согласования с компетентными органами Украины передвижений, связанных с деятельностью воинских формирований Черноморского флота РФ вне мест их дислокации на территории Украины: “Главный компетентный орган Украины на протяжении суток после поступления от командования Черноморского флота Российской Федерации запроса о предоставлении разрешения на осуществление передвижений, связанных с деятельностью воинских формирований вне мест их дислокации на территории Украины (далее - разрешение), по установленной Министерством обороны Украины форме, которая подается не менее чем за десять рабочих дней до начала таких передвижений, направляет копию указанного запроса компетентным органам Украины для рассмотрения.

При рассмотрении вопроса о предоставлении разрешения компетентные органы Украины могут дополнительно запрашивать от командования Черноморского флота Российской Федерации другие сведения, которые касаются таких передвижений по территории Украины.

Главный компетентный орган Украины на протяжении семи рабочих дней после поступления от командования Черноморского флота Российской Федерации запроса о предоставлении разрешения в письменном виде информирует по установленной Министерством обороны Украины форме командование Черноморского флота Российской Федерации и компетентные органы Украины о предоставлении указанного разрешения или об отказе в его предоставлении, если хотя бы один из компетентных органов Украины не предоставил согласия на такое разрешение.

Если передвижения, связанные с деятельностью воинских формирований вне мест их дислокации на территории Украины, осуществляются ежедневно или систематически, разрешение может предоставляться, в виде исключения, сроком до одного месяца.

В таком случае главный компетентный орган Украины, может запрашивать от командования ЧФ РФ дополнительную информацию.

В случае возникновения пожара, ситуации техногенного или природного характера, необходимости в предоставлении медицинской помощи разрешение может предоставляться в устной форме по согласованию с ответственным лицом, которое определяется руководителем главного компетентного органа Украины, с дальнейшим оформлением такого разрешения в установленном порядке.

Передвижения, связанные с деятельностью воинских формирований вне мест их дислокации на территории Украины, осуществляются в светлый период суток, их максимальная продолжительность не может превышать двенадцати часов.

Перемещение опасных грузов или проезд крупногабаритных и большегрузных транспортных средств осуществляется согласно пунктами 2 и и 3 статьи 15 Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины и с соблюдением установленных правил проезда крупногабаритных и большегрузных транспортных средств по автомобильным дорогам, улицам и железнодорожным переездам.

В случае осуществления передвижений, связанных с деятельностью воинских формирований вне мест их дислокации на территории Украины, военнослужащие, которые входят в состав указанных формирований, должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность военнослужащего (военный билет) и подтверждающие право въезда на территорию Украины, а также разрешение на передвижение.

Компетентные органы Украины имеют право в пределах своих полномочий осуществлять контроль и проводить проверку передвижений, связанных с деятельностью воинских формирований вне мест их дислокации на территории Украины, в частности, наличия разрешения у военнослужащих, которые входят в состав воинских формирований.

Проверка может проводиться на протяжении всего периода передвижения и/или в конечном пункте назначения.

В случае выявления фактов нарушения этого Порядка компетентные органы Украины в пределах своих полномочий принимают меры по прекращению такого нарушения и безотлагательно затрагивают вопрос перед главным компетентным органом Украины об отмене разрешения.

Вопрос относительно осуществления передвижений военнослужащих, которые входят в состав воинских формирований, вне мест их дислокации на территории Украины, не урегулированные этим Порядком, решаются в соответствии с законодательством Украины о пребывании иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины.