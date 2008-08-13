У Луценко подталкивают МИД к суду с Россией

Сегодня, 13 августа, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления ВР «Об осуждении интервенции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Грузии».

Авторы проекта постановления - народные депутаты Украины, члены депутатской группы «Народная самооборона» Владимир АРЬЕВ и Юрий СТЕЦЬ, сообщили УНИАН в пресс-службе "Народной самообороны".

По словам В.АРЬЕВА, в этом постановлении, кроме осуждения действий РФ, Верховной Раде Украины предлагается обязать Министерство иностранных дел Украины обратиться с иском в Международный суд в Гааге, для того, чтобы он определил, какими были действия Черноморского флота РФ, базирующегося на территории Украины, в Грузии.

«Если же Международный суд признает, что Черноморский флот был участником конфликта, то тогда Министерству иностранных дел нужно будет определиться с соответствием этих действий Соглашению о временном базировании Черноморского флота на территории Украины и тогда уже, возможно, затрагивать вопрос о немедленном выводе Черноморского флота РФ из Украины», - считает народный депутат.

«Фактически, выходит, что Украина оказалась втянутой в вооруженный конфликт из-за ЧФ РФ», - сказал он.