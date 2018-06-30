Даже в Партии регионов не все одобряют действия России

Мы обратились к представителям Партии регионов с просьбой оценить действия России в зоне грузино-российского конфликта.

Анна Герман: НА ПЛОЩАДИ В ТБИЛИСИ ЮЩЕНКО ВЫГЛЯДЕЛ ОЧЕНЬ ХОРОШО

В этой ситуации каждое государство отстаивает свои национальные интересы. Грузия – свои, Россия – свои. И было бы очень хорошо, если бы Украина тоже отстаивала свои национальные интересы, а не ввязывалась в какие-то односторонние обязательства.

Здесь можно понять и Россию, которая заботится о своем национальном интересе, и Грузии, которая тоже заботится о своем национальном интересе. Остается только понять Украину – где же ее национальные интересы? А национальные интересы Украины – иметь добрые отношения со всеми соседями.

Нужно очень крепко думать, что говорить на площадях, какие обещания давать.

Позиция Украины однозначно еще больше ухудшит украинско-российские отношения. Потому что нельзя однозначно становиться на чью-то сторону. И когда вчера на площади в Тбилиси Президент Ющенко заявил, что проблемы Грузии – это наши проблемы... Скажу вам, что эти слова – это огромное обязательство для Украины. Надо думать, что говорить! Что это значит? Что мы глубже будем втягиваться в этот конфликт? Будем посылать туда своих ребят?

Думаю, Украина имеет достаточно своих проблем.

Не дай Бог, спровоцировать что-то подобное тому, что происходит в Грузии, в Украине!

Надеяться на чью помощь? Знаете, чужестранцы придут и уйдут, а наши проблемы останутся нам.

Нужно отбросить все эмоции. Я вчера слушала выступление Президента... Возможно, я где-то понимаю эмоции Виктора Ющенко. Ему это все очень близко: митинг, атмосфера площади, и должен сказать, что вчера он выглядел очень хорошо. Однако после площади начинается реальная жизнь, а в ней нужно выполнять обещания, данные на площадях.

Потому политики высокого ранга не имеют права на чувства.

Ярослав Сухой: НА МЕСТЕ РОССИЯН Я БЫ ВОШЕЛ В ТБИЛИСИ И АРЕСТОВАЛ СААКАШВИЛИ

Действия России абсолютно адекватны. Ведь была агрессия со стороны «Сракашвили», который ни с того ни с сего, в трезвом рассудке напал на свою территорию. Если он считает, что Южная Осетия – это его территория, то почему он сравнял с землей Цхинвали (эти данные не имеют подтверждения. – Авт.).

Как могла Россия спокойно наблюдать, как погибают ее люди, ее миротворческие силы? (Данные о массовой гибели в Южной Осетии не имеют подтверждения. – Авт.). Потому со стороны России была абсолютно адекватная реакция.

Я бы на месте России вошел в Тбилиси, взял бы Саакашвили и посадил в тюрьму.

Это моя такая личная позиция.

Я смотрел российское телевидение и смотрел украинское. Скажу, что мне стыдно за украинскую прессу, за продажную проституированную телевизионную сеть. Которая вместо информационного дела, занимается обычной пропагандой. Например, вчера в новостях услышал такое: «Нам сказали, что россияне в Гори разбомбили госпиталь, погибли дети. Мы сами не видели, но нам говорили». Это что такое: пресса или баба Параска?

Украина должна была бы хранить свой суверенитет, а не раздавать оценки, что такого государства как Южная Осетия не существует. (Южная Осетия в действительности не является признанным государственным образованием. – Авт.).

Александр Лавринович: КОНФЛИКТ ВСПЫХНУЛ ПО ВИНЕ ГРУЗИИ, НО ПОТОМ БЫЛИ СОВЕРШЕННО НЕАДЕКВАТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ РОССИИ Я вам скажу свою реакцию как политика и гражданина, которому небезразлично было наблюдать за тем, что происходило. И у меня создалось впечатление, что, с одной стороны, руководство Грузии оказалось совсем неадекватным относительно ситуации, которая сложилась после получения Грузией независимости. Она отошла от договоренностей, достигнутых сразу после провозглашения независимости и пустила залповый огонь по мирному спящему городу.

Когда 8 августа я наблюдал это по телевизору, то просто не верил в это. Это потеря любого понимания своей ответственности за собственные действия.

Я не знаю, кто может оправдать этот шаг руководства Грузии. В принципе это первопричина всего, что было потом.

Действия, которые потом совершила Российская Федерация, то есть когда ее войска вышли за пределы конфликтной зоны, я тоже не могу понять.

Конечно, здесь можно бы было провести аналогию с тем, что было сделано в Сербии. Во время конфликта в Косово вдруг начали бомбить Белград и уничтожили всю инфраструктуру. Зачем? Не знаю, кто мог бы объяснить это даже сегодня.

Здесь вполне можно провести аналогию, правда, в меньшей степени.

Можно сейчас о многом говорить, но есть факт – пострадало невинное, беззащитное население. Если искать виновных, то, как по мне, одного виновного нет.

Конфликт вспыхнул по инициативе сегодняшнего руководства Грузии. Однако потом были совершенно неадекватные действия России.

Виноваты обе стороны, только масштабы вины разные, здесь нельзя поставить знак равенства.

Хотелось бы, чтобы в действиях нашей сегодняшней власти было больше беспокойства о национальных интересах Украины: сегодня и в перспективе. И чтобы были меньше личностных моментов у наших высокопоставленных должностных лиц.

Поддержка Грузии Украиной отразится на Украине негативно.

Опрашивала Ксения Лесив