Регионалы хотят объявить бойкот Саакашвили

Народный депутат Украины от Партии регионов Юрий БОЙКО считает, что пока Михаил СААКАШВИЛИ остается Президентом Грузии, ее членство в ГУАМ также должно быть приостановлено.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, такое мнение Ю.БОЙКО выразил, комментируя намерение Грузии выйти из Содружества Независимых Государств.

«Если бы даже Михаил СААКАШВИЛИ не выступил с такой инициативой, то его пребывание в СНГ все равно прекратилось бы по инициативе других стран Содружества. Я считаю, что после того, что Президент Грузии сделал с мирными гражданами своей страны, Украине следует отказаться от контактов с ним без крайней необходимости. Крайняя необходимость – это переговоры о прекращении боевых действий и убийств людей. Пока СААКАШВИЛИ остается Президентом Грузии, ее членство в ГУАМ также должно быть приостановлено. Или, если это решение не одобрят другие участники блока, Украина сама должна выйти из ГУАМ», - заявил Ю.БОЙКО.

По мнению депутата, одобрение действий М.СААКАШВИЛИ официальным Киевом может иметь самые серьезные последствия для внутриполитической ситуации в стране.

Также Ю.БОЙКО предлагает Верховной Раде Украины принять обращение, осуждающее применение силы против мирных жителей в Южной Осетии. «Я уверен, что все ответственные парламентские силы, которые думают о будущем Украины и отвергают саму возможность применения армии против мирных граждан, поддержат эту позицию. Это нужно в первую очередь самой Украине», - заявил политик.