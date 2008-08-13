Кому выгоден конфликт в Южной Осетии - версия Партии регионов

Народный депутат Украины, член политсовета Партии регионов Владимир СИВКОВИЧ назвал конфликт в Южной Осетии "спецоперацией, спровоцированной Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ и спланированной США".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

Как считает В.СИВКОВИЧ, действия России были легко прогнозируемы – не могла РФ действовать по-другому, когда были атакованы ее миротворцы, и убиты тысячи мирных граждан, многие из которых были также российскими гражданами.

По словам В.СИВКОВИЧА, у этой спецоперации несколько целей.

«Во-первых, она выгодна правящей партии в США, которая стремится создать образ врага в лице России и Ирана для победы ее кандидата МАККЕЙНА на президентских выборах в ноябре текущего года.

Во-вторых, спровоцированный конфликт в Южной Осетии дает возможность США торговаться с Россией по невмешательству последней в развязанной в будущем войне в Иране.

В-третьих, целью провокации является лишение России статуса миротворца ООН в конфликтах в Южной Осетии и Абхазии и введение туда миротворцев из других стран, полностью подконтрольных Соединенным Штатам. В этом случае США получают возможность беспрепятственно использовать Грузию в качестве плацдарма для нападения на Иран», - заявил В.СИВКОВИЧ.

По его словам, «именно поэтому руководству Украины категорически нельзя становиться ни на одну из сторон конфликта». Тем более нельзя поддерживать провокатора СААКАШВИЛИ".

В.СИВКОВИЧ считает, что «политики обязаны изменить ситуацию - потребовать от Президента, правительства и Министерства иностранных дел страны взвешенного и серьезного подхода к разворачивающимся на Северном Кавказе событиям». По мнению народного депутата, любые провокации, «имеющие целью строить пиар на крови – такие, например, как угрозы в адрес Черноморского флота России, подрывающие действующую правовую базу и открытые оскорбления в адрес соседнего государства, являются неприемлемыми и непродуктивными».

Украина должна содействовать тому, чтобы ее дружеские отношения с Россией и Грузией способствовали примирению в регионе, подчеркнул депутат. "Поддерживая одну из сторон, мы способствуем дальнейшему разжиганию конфликта", - заявил В.СИВКОВИЧ.