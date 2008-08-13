США против совместных учений России с НАТО

США выступают против проведения совместных учений РФ-НАТО, запланированных на середину августа 2008 года, сообщили AFP два высокопоставленных представителей администрации президента США, пожелавшие остаться неназванными. "Мы намерены обсудить это вопрос с другими участниками", - заявил один из собеседников AFP. При этом он добавил, что, по его мнению, в сложившейся обстановке, сложно представить, что совместные учения могут принести пользу.

Официально руководство НАТО пока не сделало никаких заявлений по поводу ранее запланированных совместных с РФ учений.

Высокопоставленные представители администрации президента США также заявили, что из-за событий в Южной Осетии под вопросом может оказаться вступление России в ВТО и Организацию экономического сотрудничества и развития, а также членство РФ в "Большой восьмерке".

Лента.ру